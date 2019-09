C.S._Al via oggi su Canale 5 “Amici Celebrities”

sabato 21 settembre, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi presenta “Amici Celebrities“. Da, in prima serata supresenta ““. Una grande novita’ per il marchio “Amici”, marchio del talent piu’ longevo della Tv che da diciotto stagioni sforna talenti dello spettacolo grazie alla disciplina, alla competenza dei tutor e degli insegnanti dell’unica scuola televisiva che questa volta esordisce con la declinazione “Celebrities”.

Si presentano in dodici e solo uno di loro vincera’. Dodici partecipanti divisi in due squadre in gara per la vittoria.

La scelta di esserci, nonostante il loro mestiere sia totalmente differente, (c’e’ infatti chi arriva dallo sport agonistico, chi dal cinema, chi dall’intrattenimento, chi dall’imprenditoria) e’ dettata da una gran passione per il canto o per la danza tanto da sfoderare grinta, audacia e competizione. Doti inaspettate per i loro fan e soprattutto per il grande pubblico che li conosce in vesti totalmente differenti.

Amici Celebrities”, possono studiare all’interno delle aule (che hanno visto impegnarsi e crescere numerosissimi giovani talenti) supportati da coach professionisti del mestiere per coltivare il sogno rimasto fino ad oggi nel cassetto, mostrare il rovescio della medaglia, la loro voglia di farcela, la loro voglia di vincere e di convincere la giuria. A valutarli tre grandi personaggi dello show business: la regina della musica italiana Ornella Vanoni, il coreografo e ballerino internazionale Giuliano Peparini (che ricopre anche il ruolo di Direttore Artistico dello show) e il conduttore e iconico personaggio Tv Platinette. Ora, grazie ad “”, possono studiare all’interno delle aule (che hanno visto impegnarsi e crescere numerosissimi giovani talenti) supportati da coach professionisti del mestiere per coltivare il sogno rimasto fino ad oggi nel cassetto, mostrare il rovescio della medaglia, la loro voglia di farcela, la loro voglia di vincere e di convincere la giuria. A valutarli tre grandi personaggi dello show business: la regina della musica italiana, il coreografo e ballerino internazionale(che ricopre anche il ruolo di Direttore Artistico dello show) e il conduttore e iconico personaggio Tv I protagonisti sono divisi in due squadre, la squadra Bianca e la squadra Blu.

Partecipano per la categoria canto: il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, l’imprenditore della ristorazione Joe Bastianich, il conduttore tv Filippo Bisciglia, l’attrice Laura Torrisi e Cristina Donadio, nota la grande pubblico per la serie Tv “Gomorra” dove interpreta Scianel.

Per la categoria ballo vediamo schierarsi: l’attore e modello Raniero Monaco Di Lapio, la produttrice Chiara Giordano e l’ex grande giocatore della nazionale di rugby oggi conduttore tv Martin Castrogiovanni; per entrambe le categorie troviamo: l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’imitatrice e attrice Francesca Manzini. vediamo schierarsi: l’attore e modello, la produttricee l’ex grande giocatore della nazionale di rugby oggi conduttore tv; per entrambe le categorie troviamo: l’attore, la showgirle l’imitatrice e attrice A dare il benvenuto ai nuovi “allievi” l’ideatrice e produttrice del format Maria De Filippi, che con la sua consueta attitudine all’ascolto e al mostrare il talento degli altri li tiene a battesimo in questo “nuovo” percorso e li accompagna con sensibilita’ e sense of humor a mostrare la loro predisposizione, la loro “stoffa artistica”, la loro particolare sensibilita’ a quelle arti. A supportare in veste di Tutor le squadre, quattro amatissimi protagonisti di “Amici”: il vincitore dell’ultima edizione il tenore polistrumentista Alberto Urso e la seconda classificata e vincitrice del Premio della Critica, la cantautrice Giordana Angi e poi Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira, rispettivamente vincitore del talent e vincitore del Premio della Critica della sedicesima edizione di “Amici”. Ospiti della prima puntata il papa’ del rap’n’roll J-Ax e la graffiante Giusy Ferreri. “Amici Celebrities” è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Luca Zanforlin, Emanuela Sempio, Giorgio Cappozzo e Riccardo Cassini.

Produttore esecutivo Fascino Pg.t. Claudia Ciaramella, Produttore esecutivo Mediaset Paolo Galanti, Direttore della fotografia Massimo Manzato. Costumi Anahi Ricca.



Redazione