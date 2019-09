C.S._IL VOLO: l’8 novembre esce in tutto il mondo “10 Years”, il best of che celebra la carriera di tre voci uniche|Martedì 24SET_Arena di Verona (sold out), annunciate le date del tour americano

Una storia in musica scritta a tre voci che ha conquistato il mondo

L’8 NOVEMBRE ESCE WORLDWIDE

“10 YEARS”

IL BEST OF CHE CELEBRA LA CARRIERA DI TRE VOCI UNICHE

È ATTIVO IL PRE ORDER

https://SMI.lnk.to/10years_Thebestof

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE IL TRIO FESTEGGIA I DIECI ANNI

ALL’ARENA DI VERONA CON UN EVENTO ESCLUSIVO (SOLD OUT)

Una grande festa prima di partire per il tour mondiale

IL 3 OTTOBRE AL VIA IL TOUR IN AMERICA LATINA E L’1 FEBBRAIO IL NORTH AMERICAN TOUR

Dopo il successo del tour estivo nelle più suggestive location d’Italia, dalla Cava del Sole di Matera, al Teatro Antico di Taormina, e prima di partire per il tour in America, IL VOLO annuncia un’altra sorpresa per i fan di tutto il mondo: “10 Years”, il best of che racchiude la carriera di tre voci uniche che hanno superato i confini nazionali vendendo milioni di dischi e scalando le classifiche worldwi

“10 Years” (Sony Music) uscirà l’8 novembre in tutto il mondo in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese, racchiudendo il meglio del repertorio de Il Volo, da “’O Sole mio” a “My Way” a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live, come lo show a Matera di giugno, che verrà trasmesso dalla rete televisiva nazionale americana PBS e che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a fine ottobre.

“10 Years” è disponibile per l’Italia in pre order su iTunes e Amazon.it in versione digitale “10 Years – The best of (iTunes Edition)” con 28 brani + digital booklet e in versione fisica “10 Years – The best of (Italian and International version)” con 19 brani.

Link al pre order https://SMI.lnk.to/10years_Thebestof

Comincia il conto alla rovescia per il grande show all’ARENA DI VERONA, una delle location più amate dal trio perché, come loro, unisce il classico e il pop. L’evento esclusivo, che si terrà martedì 24 settembre, è SOLD OUT! Il Volo sarà accompagnato dall’Orchestra di Verona Filarmonia Veneta e dalla band composta da Pierluigi Mingotti (basso), Andrea Morelli (chitarra), Giampiero Grani (piano), Bruno Farinelli (batteria). Apre il concerto la pianista e compositrice Giuseppina Torre. Ospite il violinista Alessandro Quarta.

Il concerto è prodotto da Il Volo Srl e Mt Opera and Blues e organizzato da Friends & Partners.

Dal 3 ottobre Il Volo sarà in tour in America Latina, dal Mexico, al Brasile dove farà ben 6 date, e dal 1 febbraio sarà impegnato nel “North American Tour”, visitando ben 12 Stati e tenendo concerti in location del calibro del Radio City Music Hall di New York.

Queste nuove tappe in America fanno parte del tour mondiale per i festeggiamenti dei 10 anni di carriera, cominciato a maggio 2019 con i live in Giappone.

