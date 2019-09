C.S._IVANA SPAGNA:Venerdì 27 settembre uscirà “Nessuno è come te”, nuovo singolo con video|Il brano anticipa l’uscita, a distanza di 10 anni, del nuovo album di inediti

Ivana Spagna



“Nessuno è come te”

è il titolo del singolo, disponibile a partire da venerdì 27 settembre,

che anticipa l’uscita, a distanza di 10 anni, del nuovo album di inediti.

In contemporanea uscirà il videoclip.

A distanza di 10 anni, Ivana Spagna torna con un album di inediti, in uscita il 25 ottobre. Il nuovo progetto discografico sarà anticipato dal singolo “Nessuno è come te”, disponibile in digital download e in rotazione radiofonica a partire dal 27 settembre. In contemporanea al brano sarà online anche il videoclip.

“Nessuno è come te” è una canzone che rispecchia in pieno la capacità di sognare che Ivana Spagna infonde nelle sue ballate, con testi diretti e romantici. Uno stile inconfondibile che riporta chi ascolta a quella voce unica dal respiro internazionale che l’artista da sempre dona al suo pubblico: “A volte, sono gli amori impossibili che ti fanno scrivere canzoni. Appaiono all’improvviso, non hanno lunga vita ma ti segnano per sempre – racconta Ivana Spagna -. A volte la vita si trasforma in una strada buia e piena di ostacoli e la solitudine, come una lente magnificatrice, li ingrandisce tutti. Ma a volte basta anche solo un po’ d’amore per illuminarti ancora la via. Gli ostacoli sono ancora lì ma, con quel po’ di luce, ti fanno meno paura. Ti lasci prendere per mano dalla voglia di sognare… e riprendi a camminare”.

La stessa Ivana ha diretto il videoclip (prodotto da Tuned Turtle Management Srl) con la complicità del giovane regista romano, Michele Vitiello, che ha pensato di ambientare le atmosfere del brano scritto da Ivana e dal fratello Teo, lungo il litorale laziale, in particolare nella pineta monumentale di Fregene: un polmone verde e carico di storia. La pineta di Fregene infatti, fu scelta come set cinematografico da Federico Fellini per girare una delle scene più celebri della storia del cinema italiano Lo Sceicco bianco, e così è rimasta legata al nome del grande regista.

“Ho scelto il Parco Federico Fellini – racconta il regista Michele Vitiello – perché con Niccolò Carosi, ascoltando in anteprima il brano, ci siamo resi conto che stavamo di fronte a una canzone evocativa, cinematografica: una sceneggiatura del cuore. Per questo abbiamo scelto Fregene; da sempre amata dai registi e dagli attori, in particolare la pineta, unica nel suo genere, con alberi secolari. Speculari ad Ivana e al suo compagno, ci sono due fratellini: Ester e Simone, che sono specchio di un ricordo lontano della cantante. Per interpretare invece il ruolo del coprotagonista, Ivana Spagna ha chiesto ad un suo carissimo amico e imprenditore, Giovanni, che veste perfettamente i panni dell’uomo complice e romantico”.

La fotografia è stata curata da Enrico Petrelli e le foto sono diventate parte integrante del booklet che accompagnerà il nuovo album. Il montaggio porta la firma di Damiano Punzi.

Redazione