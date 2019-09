C.S._OMAR PEDRINI: il 2 dicembre live al FABRIQUE di Milano con “TIMORIA – VIAGGIO SENZA VENTO”, un appuntamento unico per rivivere uno degli album che hanno fatto la storia del rock italiano!

OMAR PEDRINI

IL 2 DICEMBRE LIVE AL FABRIQUE DI MILANO CON

“TIMORIA – VIAGGIO SENZA VENTO”

L’ULTIMO CONCERTO

Il rock non morirà mai

UN APPUNTAMENTO UNICO PER RIVIVERE

UNA PIETRA MILIARE DEL ROCK ITALIANO

Il 2 dicembre OMAR PEDRINI sarà in concerto al Fabrique di Milano con “TIMORIA – VIAGGIO SENZA VENTO” per far rivivere per l’ultima volta sul palco l’album che ha cambiato le sorti del rock italiano anni 90, a 26 anni dall’uscita.

“Viaggio senza vento” è un concept album che racconta una storia unica. Non è fatto da 21 canzoni singole, ma come un’opera lirica. I testi parlano della stessa persona dalla prima canzone alla ventunesima, un po’ come se fosse un film o un’opera teatrale. Racconta la storia di Joe, che era il mio alter-ego, un ragazzo con problemi ovviamente di droga che finisce in carcere. Poi però reagisce, fugge dal carcere, va in oriente dove trova l’amore, la spiritualità che gli mancava e quindi torna in Italia sotto forma di guerriero; è un po’ la trasformazione di un ragazzo perdente che rinasce guerriero dopo un viaggio, un lavoro su se stesso.” (Omar Pedrini)

I biglietti per “TIMORIA – VIAGGIO SENZA VENTO” sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Ecco la lista dei 21 brani presenti in “Viaggio senza vento” che l’artista porterà sul palco:

Senza vento– 3:36 (Pedrini) Joe– 0:52 (Pedrini) Sangue impazzito– 4:37 (Pedrini) Lasciami in down– 3:02 (testo: Pedrini, Pellegrini – musica: Pedrini) Il guardiano di cani– 4:16 (testo: Renga – musica: Pellegrini) La cura giusta– 4:50 (Pellegrini) La fuga– 4:11 (Pedrini, Ghedi) Verso oriente– 5:35 (Pedrini) – duetto con Eugenio Finardi Lombardia– 3:52 (Pedrini) Campo dei fiori jazz band– 0:56 (musica: Timoria) Freedom– 2:33 (Pedrini) Il mercante dei sogni– 3:44 (Pedrini) La città del sole– 3:06 (Pedrini) La città della guerra– 1:32 (musica: Timoria) Piove– 4:19 (Pedrini) Il sogno– 3:30 (testo: Renga – musica: Pellegrini) Come serpenti in amore– 4:08 (Pedrini) Frankenstein– 3:19 (Timoria) La città di Eva– 5:25 (Pedrini) Freiheit– 1:40 (Timoria) Il guerriero– 3:59 (Pedrini)

