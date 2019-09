C.S._CELINE DION, a più di 10 anni dall’ultima volta, torna live in Italia con un’unica data: sabato 25 luglio al LUCCA SUMMER FESTIVAL 2020. Il 15 novembre esce il nuovo album “COURAGE”!

A più di 10 anni dall’ultima volta

CELINE DION

TORNA LIVE IN ITALIA CON UN’UNICA DATA

SABATO 25 LUGLIO

PER IL LUCCA SUMMER FESTIVAL 2020

“COURAGE”

IL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 15 NOVEMBRE!

A più di 10 anni dall’ultima volta, CELINE DION torna in Italia per il suo “Courage World Tour”, sabato 25 luglio al LUCCA SUMMER FESTIVAL 2020. L’icona pop canadese si esibirà infatti nello scenario mozzafiato delle Mura di Lucca in quella che si preannuncia come una serata all’insegna della classe e dell’eleganza.

I biglietti per la data italiana andranno in vendita a partire da mercoledì 2 ottobre alle ore 10:00 on line su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com. Da venerdì 4 ottobre alle ore 10.00 invec ei biglietti saranno disponibili nelle prevendite abituali autorizzate. Saranno disponibili pacchetti VIP esclusivi.

I membri del Team Celine e gli ascoltatori di RadioMonteCarlo potranno acquistare i biglietti prima di tutti e lo faranno attraverso una prevendita anticipata a partire da lunedì 30 settembre alle ore 10:00 (registrarsi su www.radiomontecarlo.net per ricevere il codice che renderà possibile l’acquisto su www.ticketone.it).

Per i biglietti e il programma completo del tour: www.celinedion.com

Celine Dion, una delle superstar più riconosciute e largamente rispettate nella storia della musica pop, ha annunciato oggi le nuove date del suo COURAGE WORLD TOUR che comprende date sia nel Nordamerica che nel resto del mondo. Il tour è iniziato il 18 settembre a Québec City e segna il suo primo tour negli Stati Uniti in più di 10 anni e le sue prime apparizioni a Malta e a Cipro.

Il COURAGE WORLD TOUR, che supporta il primo album inglese di Celine Dion negli ultimi 6 anni, toccherà quasi 100 città in tutto il mondo. Un terzo show è stato aggiunto a grande richiesta a Brooklyn, così come sono state aggiunte alcune date in città della West Coast, tra cui San Diego e San Francisco. Le tappe europee includono Praga, Budapest, Monaco, Parigi, Berlino, Stoccolma, Londra e molte altre. Il tour è prodotto da Concerts West / AEG Presents.

DI SEGUITO L’ELENCO COMPLETO DELLE NUOVE DATE DEL TOUR.

5/21 Prague, Czech Republic 02 Arena 5/23 Lodz, Poland Atlas Arena 5/25 Krakow, Poland TAURON ARENA Krakow 5/28 & 5/30 Antwerp, Belgium Sportpaleis-Antwerpen 6/2 Zürich, Switzerland Hallenstadion Zürich 6/5 Zagreb, Croatia Arena Zagreb 6/7 Budapest, Hungary Laszlo Papp Budapest Arena 6/10 & 6/12-13 Amsterdam, The Netherlands Ziggo Dome 6/15 Vienna, Austria Wiener Stadthalle 6/17 Munich, Germany Olympiahalle 6/19 Mannheim, Germany SP Arena 6/21 Cologne Germany Lanxess Arena 6/22 Hamburg, Germany Barclaycard Arena 6/26-6/27 & 6/30-7/1 Paris, France Paris La Défense Arena 7/16 Carhaix, France Vieilles Charrues Festival 7/18 Monte Carlo, Monaco Red Cross Charity Gala Place du Casino 7/20 Nyon, Switzerland Paléo Festival Nyon, 7/22 Berlin, Germany Waldbühne 7/25 Lucca, Italy Lucca Summer Festival 7/27 Floriana, Malta The Granaries (Il-Fosos) 7/29 Bucharest, Romania Arena Nationala Stadium 7/31 Beirut, Lebanon Beirut Waterfront 8/2 Nicosia, Cyprus GSP Stadium – Nicosia 8/4 Tel Aviv, Israel Ganey Yehoshua 8/22 Stockholm, Sweden Friends Arena 8/24 Helsinki, Finland Hartwall Arena 8/28 Oslo, Norway Telenor Arena 8/31 Copenhagen, Denmark Royal Arena 9/4 Manchester, England Manchester Arena 9/8-9/9 Birmingham, England Birmingham Arena 9/11-9/12 Glasgow, Scotland The SSE Hydro 9/14-9/15 Dublin, Ireland 3Arena 9/17-9/18 London, England The 02

la data italiana sarà l’occasione per presentare il suo nuovo progetto discografico in uscita il 15 novembre, “COURAGE” (Sony Music / Columbia Records).

“Courage”, il primo album in inglese a 6 anni di distanza da “Loved Me Back to Life”, sarà un disco eclettico, un mix di ballate e canzoni up-tempo, un nuovo entusiasmante progetto discografico, disponibile ovunque su CD, LP e in versione digitale.

È già possibile acquistare “Courage” in pre-order a questo link: https://SMI.lnk.to/courage

Settimana scorsa sono uscite a sorpresa tre nuovi brani tratti dal disco, “Imperfections”, “Lying Down” e “Courage”, che rappresentano appieno una nuova direzione creativa per l’artista.

Scritto da Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles, Dallas Koehlke (‘DallasK’) e prodotto da DallasK, “Imperfections” esamina il significato dell’autocritica (“I try to give all myself to you / But before I can get there / Got parts of me I’m trying to lose”). È possibile vedere il video del brano al seguente link: https://youtu.be/_8EokLztgMo

“Lying Down”, scritto da David Guetta, Giorgio Tuinfort e Sia Furler, evidenzia la necessità di cambiare mentalità per andare avanti dopo essere usciti da una relazione opprimente ed oppressiva (“You tried to push me down, you tried to keep me possessed”).

Il brano che dà il titolo all’album, “Courage”, è un inno a trovare la forza e la fierezza quando ci si trova all’inizio di una nuova sfida (“Courage / Don’t you dare fail me now / I need you to keep away the doubts / I’m staring in the face of something new”), ed è stato scritto da Stephan Moccio, Erik Alcock e Liz Rodrigues.

Nell’album è presente anche il brano “Flying On My Own”, uscito lo scorso giugno, che Celine ha eseguito l’ultima notte della sua storica residency di 16 anni a Las Vegas. La canzone è stata scritta da Jörgen Elofsson, Liz Rodrigues e Anton Martensson e ha segnato il primo passo nella nuova inaspettata fase della carriera di Celine.

Con più di 250 milioni di album venduti in tutto il mondo, Celine Dion è una delle artiste più riconosciute, amate e di successo nella storia della musica pop. Ha vinto cinque Grammy Awards, due Academy Awards, sette American Music Awards, 20 JUNO Awards e un sorprendente 40 Félix Awards. In occasione della vittoria del Diamond Award ai World Music Awards 2004, le è stato riconosciuto lo status di artista femminile più venduta di tutti i tempi. Nel 2016 i Billboard Music Awards le hanno conferito il Lifetime Achievement Icon Award. Di recente, Celine è stata nominata da l’Oréal Paris la nuova portavoce globale dell’azienda.

