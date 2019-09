Ascolti tv di domenica 29 settembre: Stravince la fiction di #Rai1

Stravince la fiction su Rai1. Con le indagini di Imma Tataranni sostituto procuratore Rai1 stravince in prima serata: 4 milioni 389 mila telespettatori, pari al 20,1 di share.

Ottimo debutto per Fazio su Rai2: buon esordio da 1 milione 907 mila telespettatori (8,2%) per Che tempo che fa che parte alle 19.30 con lo spazio Che tempo che farà (982 mila per il 5%), poi, con Che tempo che fa – il tavolo, raggiunge l’8,5 (1 milione 563 mila telespettatori) ed è stato, con oltre 146mila interazioni totali, il programma più commentato sui social dell’intera giornata (fonte: Nielsen Italia) .

Su Canale 5, “Live – Non è la D’Urso” condotto da Barbara D’Urso nella fascia di prima serata segna 2.188.000 spettatori totali; share 11.9%.

Su La7 “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti ha registrato 1.002.000 telespettatori, share 5.6%.

Redazione