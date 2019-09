C.S._GEMITAIZ&MADMAN: E’ USCITO l’atteso’nuovo disco di inediti “SCATOLA NERA” |in radio l’omonimo singolo feat. Giorgia!|DATE INSTORE TOUR

GEMITAIZ & MADMAN

E’ uscito l’atteso nuovo disco di inediti

“SCATOLA NERA”

in radio l’omonimo singolo feat. Giorgia

E’ uscito venerdì 20 settembre, “SCATOLA NERA” (Tanta Roba Label/Island/Universal Music), l’atteso nuovo disco di GEMITAIZ & MADMAN disponibile in fisico e in digitale al link http://island.lnk.to/scatolanera! in radio anche l’omonimo singolo feat. Giorgia. La coppia rap ha sbaragliato tutti nelle classifiche, in testa tra gli album e con 9 brani nella Top20 dei singoli.

Questa la tracklist e le grandi collaborazioni presenti in “SCATOLA NERA”:

FUORI E DENTRO feat. THA SUPREME (Prod. Polezsky, Kang Brulèe)

ESAGONO feat. SALMO (Prod. Mixer T, PK)

KARATE feat. MAHMOOD (Prod. Ombra, Polezsky, Kang Brulèe)

COME ME (Prod. Mixer T, PK)

CALIFORNICATION (Prod. Mixer T, PK)

FIORI feat. MARRACASH, GUÈ PEQUENO (Prod. Mixer T, PK)

¥€$ (Prod. Ombra)

CHE ORE SONO feat. VENERUS (Prod. Ombra)

SCATOLA NERA feat. GIORGIA (Prod. Ombra, PK)

UN’ALTRA NOTTE feat. PRIESTESS (Prod. Ombra, PK)

TUTTO OK (Prod. Orang3)

VELENO 7 (Prod. Mixer T, PK)

Il terzo lavoro in studio del power duo del rap italiano, che segue l’uscita di “Detto, Fatto.” (2012) e “Kepler” (2014), arriva a cinque anni dall’ultimo disco insieme ed è stato anticipato dal grande successo del singolo “Veleno 7”.

Attualmente Gemitaiz e MadMan sono i protagonisti di un instore tour partito il 20 settembre, durante il quale incontrano i fan e firmano le copie di “SCATOLA NERA”. Queste le date confermate:

20 settembre

Ore 16:00 Milano, Mondadori (Piazza Duomo)

21 settembre

Ore 16:00 Roma, Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti 263)

22 settembre

Ore 16:00 Napoli, Feltrinelli (Stazione, Piazza Garibaldi)

23 settembre

Ore 14:00 Lecce, Feltrinelli (Via dei Templari 9)

Ore 18:00 Bari, Feltrinelli (C.C. Santa Caterina)

24 settembre

Ore 17:00 Padova, Mondadori (Piazza Insurrezione 3)

25 settembre

Ore 16:00 Brescia, Mondadori (C.C. Freccia Rossa)

26 settembre

Ore 14:00 Varese, Varese Dischi (Via Alessandro Manzoni 3)

27 settembre

Ore 16:00 Torino, Feltrinelli (Stazione Porta Nuova)

28 settembre

Ore 14:30 Lucca, Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone 22)

Ore 18:00 Firenze, Galleria del Disco (Piazza della Stazione 14)

29 settembre

Ore 17:00 Cagliari, Mondadori (Via Farina 16)

30 settembre

Ore 17:00 Catania, Feltrinelli (Via Etnea 285)

1 ottobre

Ore 16:00 Palermo, Mondadori (C.C. Forum)

Con “VELENO 7”, singolo già certificato platino da Fimi/Gfk Italia, Gemitaiz e MadMan hanno battuto il record nazionale di stream giornalieri per un singolo brano su Spotify, con un totale di 1,824,280 stream in sole 24 ore. Il brano conta a oggi oltre 26 milioni di ascolti.

Prodotto da PK e Mixer T, “VELENO 7” (Tanta Roba Label/Island Records/Universal Music), disponibile al link http://island.lnk.to/veleno7, è il settimo capitolo della saga partita nel 2009 e che nel 2016 ha dato vita a “Veleno 6”, brano che dalla sua uscita su Spotify non ha mai lasciato la classifica Top200 Italia, conquistando anche una certificazione doppio platino.

Diretto da YouNuts! e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production in collaborazione con Tanta Roba Label, il video del brano, visibile al link https://youtu.be/ykGRZ4Li3OU, vede Gemitaiz e MadMan nei panni dei protagonisti di alcuni dei più importanti film cult anni 80 e 90: da Step Brothers a Ritorno al futuro, da Mamma ho perso l’aereo a Donnie Darko, fino a passare per Clerks, Ghostbusters, Scemo e più scemo e il Grande Lebowski.

L’attesa dei fan dunque sta per finire e culminerà nel 2020 in due live speciali: GEMITAIZ & MADMAN, infatti, saranno i protagonisti di due date imperdibili nei palasport più importanti italiani, il 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 marzo al Mediolanum Forum di Milano! Sarà l’occasione per ripercorrere al meglio la storia musicale dei due rapper, unici nel loro genere ma capaci di completarsi in duo come pochi.

RADIO 105 è la radio ufficiale delle due date di Gemitaiz & MadMan nei palazzetti.

I biglietti per i due concerti speciali, organizzati da MAGELLANO CONCERTI in collaborazione con TANTA ROBA LABEL e SHINING PRODUCTION, sono in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

