C.S._PAOLO VALLESI FUORI OVUNQUE “COME BRINA D’AGOSTO”

PAOLO VALLESI

“COME BRINA D’AGOSTO”

disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming

(Joe&Joe distr. Believe digital)

E’ uscito ovunque, sulle piattaforme streaming e in digital download è disponibile il nuovo singolo di PAOLO VALLESI “COME BRINA D’AGOSTO” prodotto da Pio Stefanini su etichetta Joe&Joe e distribuito da Believe Digital.

«Un pezzo scritto in collaborazione con due Amici/Autori – Marco Ciappelli e Francesco Sighieri – che a parer mio è perfetto da ascoltare in Autunno – racconta Paolo Vallesi -, quando le passioni gli incontri e gli amori vissuti in Estate lasciano il posto alla vita ed agli impegni di tutti i giorni, ed il loro ricordo è, appunto, come brina d’Agosto destinata a sciogliersi presto.

È un altro brano che si aggiunge ad un progetto che porto avanti da un anno a questa parte. Dopo “Ritrovarsi ancora” che ho lanciato dal palco di “Ora o mai più”, questo è il secondo singolo che anticipa un po’ l’album completamente di inediti che uscirà nei primi mesi del 2020 al quale sto lavorando tra un concerto e l’altro ».

Redazione