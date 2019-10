C.S._ALEX PALMIERI , CON “FAKE NEWS” SI APRE UN NUOVO CAPITOLO DISCOGRAFICO PER LA WEBSTAR

A distanza di due anni dalla sua ultima pubblicazione inedita, torna Alex Palmieri a far parlare di se con un nuovo singolo fresco e pieno di influenze musicali diverse. Chiuso con successo un tour europeo durato ben due anni con il precedente e fortunato album “Reset” (terzo su itunes), e dopo aver rappresentato l’italia all’ Europride Vienna 2019, Alex lancia “Fake News“- un brano pop urban che denuncia la voglia di liberarsi dalle etichette. Il singolo, in uscita mondiale nei digital store il 19 Ottobre, fa da apripista al nuovo album del cantante- terzo sotto contratto con Believe Digital ma di cui ancora non si ha data ufficiale se non l’anno – il 2020. “Fake News è nata in un momento in cui ho capito quanto le chiacchiere della gente influenzino la massa” confessa il cantante “E’ una cosa che riguarda chi fa una vita molto esposta come la mia, ma credo sia qualcosa in cui tutti possano identificarsi nelle storie di tutti i giorni. Una volta che vieni visto sotto un qualsiasi punto di vista , diventa poi difficile liberarsi di quell’etichetta: il mio intento è quello di invitare la gente a riflettere prima di dare giudizi affrettati nel quale spesso si rischia di rimane imprigionati”. Prodotta tra Italia e Filippine, “Fake News” abbandona il sapore “anni 90/2000” del precedente lavoro discografico di Alex per lasciare spazio a suoni che strizzano l’occhio alle produzioni americane attuali con influenze dubstep , dancehall accompagnate dal cantautorato che contraddistingue da sempre i singoli della webstar. Un brano anticipato dal colorato trailer con il provocante slogan “Alex Palmieri who?” , come a fare il verso ai vari hater. Il videoclip del singolo verrà lanciato a Novembre, diretto da Daniele Appiani e scritto dal cantante stesso. Gli scatti promo e della copertina sono stati affidati a Luca Guadagni. Con 8 singoli e 2 album piazzati nella top 5 Itunes, Alex Palmieri è uno degli artisti indipendenti più influenti del web (oltre 500.000 risultati sui motori di ricerca) – e non solo: l’ultimo album ha catalizzato l’attenzione dei più importanti media come Radio 105 , Raiuno, RSI e Rete 4 con numerose interviste , e stampa di ogni genere (dalle riviste patinate quali Novella 2000, Eva 3000 ecc. alle fonti più autorevoli come Adnkronos), affrontando a volte anche temi personali o di carattere sociale come uno dei precedenti singoli contro il bullismo. Ha alle spalle un reality su Raidue e la chiacchieratissima partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi nel primo trono Gay. Apprezzatissimo all’estero, gira dal 2016 live in europa: Il suo ultimo “Reset Europe Tour” ha toccato Italia, Spagna, Polonia, Austria, Repubblica Cieca e Germania con numerose date. Amato tanto quanto criticato, Alex Palmieri rimane un’esempio di ambizione e coraggio per molti ragazzi che sognano di fare della musica una professione anche in maniera indipendente. FAKE NEWS TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=42nwJg_b0wg&feature=youtu.be Redazione