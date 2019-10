C.S._#RAI1 03 OTT 2019, 21:25 “Un passo dal cielo 5 “Il gigante e il bambino”

Quarto appuntamento con la fiction “Un passo dal cielo 5” domani, giovedì 3 ottobre alle 21.25 su Rai1, interpretata da Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Munoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli,Giulia Fiume, Serena Autieri. Nell’episodio dal titolo Il gigante e il bambino, la violenta aggressione di un maestro di sci mette Valeria in una posizione scomoda, costringendo Vincenzo a decidere se procedere contro di lei e a fare anche

chiarezza sui suoi sentimenti. Intanto le indagini avranno uno sviluppo inaspettato. Nonostante non ci sia traccia di suo figlio, la felicità privata sembra rasserenare Francesco, almeno fino a quando una notizia improvvisa non sconvolge la vita di Emma.