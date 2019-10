C.S._#RAI1 04 OTT 2019, 20:20 “Tale e Quale Show” Nuovo appuntamento con Carlo Conti

Anche la settimana scorsa il programma si è aggiudicato la gara degli ascolti del prime time, confermandosi tra i programmi più amati e seguiti dal pubblico. E ora “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna in prima serata venerdì 4 ottobre, sempre con inizio alle 21.25. Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, in diretta, i 13 protagonisti torneranno in questo quarto appuntamento più carichi che mai, pronti a meravigliare e a emozionare con le imitazioni delle grandi star della musica nazionale e internazionale. La classifica è all’insegna dell’equilibrio, tutto è ancora in gioco.

E di certo, adesso, i punti in palio contano ancora di più, poiché tra due settimane, nel corso della sesta puntata, terminerà la prima parte del varietà con la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 9”. Insieme al vincitore o alla vincitrice, i migliori di questa nona edizione sfideranno i migliori delle precedenti edizioni nelle restanti 3 puntate: in palio il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019”.

Facendo un passo indietro, il terzo appuntamento ha visto il successo di Francesco Monte: la sua magistrale interpretazione di “Perfect” di Ed Sheeran ha avuto la meglio rispettivamente su Agostino Penna-Gipsy Kings e Tiziana Rivale-Patty Pravo.

Ma è tempo di pensare alla quarta puntata. Ecco in quali vesti si vedranno i 13 artisti che, è bene ricordare, cantano dal vivo. Flora Canto sarà Olivia Newton-John, Sarà Facciolini se la vedrà con Loredana Berté, Eva Grimaldi imiterà Alice, Jessica Morlacchi avrà i panni di Celine Dion, Lidia Schillaci si metterà alla prova con Stevie Wonder, Davide de Marinis avrà le sembianze di Achille Lauro, Tiziana Rivale interpreterà Tina Turner, Gigi & Ross si trasformeranno in Tiziano Ferro e Fabri Fibra (il voto sarà uno solo per entrambi), Francesco Monte proverà a ripetersi con Cesare Cremonini, Francesco Pannofino proporrà Paolo Conte, Agostino Penna farà il suo omaggio al mito di Lucio Dalla e David Pratelli sarà impegnato con Christian De Sica.

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una grande serata, anche grazie alle splendide e originali coreografie che accompagnano le varie esibizioni e a una giuria attenta a osservare nel minimo dettaglio ogni protagonista: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A loro si aggiungerà, per l’occasione, l’attrice e cantante Serena Rossi, già “bi-campionessa” di Tale e Quale nel 2014, sia nelle puntate normali sia nel Torneo.

La classifica provvisoria vede adesso in testa Agostino Penna, seguito da Lidia Schillaci e Gigi & Ross. E poi Francesco Monte, Davide de Marinis, Tiziana Rivale, Jessica Morlacchi, Flora Canto, Francesco Pannofino, David Pratelli, Eva Grimaldi e Sara Facciolini.

Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi, segue per tutta la settimana le “evoluzioni” dei 13 artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Da ricordare che al termine di ogni esibizione, nel corso delle varie puntate, tutti gli ospiti si sottoporranno ai voti della giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascuno sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale.

È diventato oramai fisso l’appuntamento con gli “imitatori del web”, che saranno protagonisti anche in quest’occasione, grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione.

“Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.

Il sito ufficiale è http://www.taleequaleshow.rai.it

Prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato su “Your Face Sounds Familiar”, format originale di Gestmusic Endemol S.A., licenziato da Endemol Shine IP B.V., “Tale e Quale Show” è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le musiche sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Regia di Maurizio Pagnussat.

Redazione