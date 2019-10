C.S._Su #Canale5 terzo appuntamento con “Amici Celebrities”

, in prima serata suterzo appuntamento cone le 8 celebrita’ ancora in gara.Una gara fatta di esibizioni di ballo e canto e conseguenti eliminazioni e che presto delineera’ quali concorrenti si sfideranno nel gran finale di questa prima serie del talent.Sono rimasti in corsa per la vittoria: Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra Blu; Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca.

A giudicare le performance in studio Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.

Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

Firma la regia Andrea Vicario.