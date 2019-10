C.S._#RAI1 06 OTT 2019, 21:25 “Imma Tataranni” – Sostituto Procuratore I giardini della memoria

Nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, domenica 6 ottobre alle 21.25, interpretata da Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Ester Pantano, Monica Dugo,

Giada Laudicina, Lucia Zotti, e con la partecipazione di Antonio Gerardi e Carlo Buccirosso. In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. lmma non è del tutto convinta si tratti di un incidente come molti credono, compreso il Procuratore capo. E con l’attivo dei primi risultati investigativi l’intuizione di Imma che si tratti di omicidio si rafforza…

Redazione