C.S._#RAI2 07 OTT 2019, 21:20 “Stasera tutto è possibile” Tanto divertimento e tanti giochi in compagnia di Stefano De Martino

Nuovo appuntamento con l’allegria e il divertimento di Stasera tutto è possibile. La quarta puntata del comedy show di Rai2, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino, andrà in onda lunedì 7 ottobre alle 21.20. Gli ospiti di questa settimana, per una serata a tema “Love”, saranno: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Roberto Ciufoli, Arteteca, Fatima Trotta, Nathalie Guetta e Paola Di Benedetto.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti gli ospiti si divertiranno con i tanti giochi del principale feel good show della tv, primo tra tutti la celebre Stanza inclinata. Nessuna gara, nessun premio: solo voglia di vivere una serata all’insegna delle risate e del buonumore.

Stasera tutto è possibile è basato sul format Anything Goes creato da SATISFACTION THE TELEVISION AGENCY e licenziato da Endemol Shine IP B.V. Musiche originali di David Dahan © AW.

Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Sergio Colabona.

Redazione