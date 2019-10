C.S._Su Retequattro nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”

, in prima serata su, nuovo appuntamento con “”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da

In apertura, ampio spazio al tema della sicurezza e dell’immigrazione, con gli ultimi aggiornamenti giudiziari sulla vicenda dei due agenti di polizia uccisi a Trieste. Attraverso documenti e testimonianze, si ricostruirà quanto è accaduto lo scorso venerdì, quando il 29enne domenicano Alejandro Meran ha sparato all’impazzata dentro la Caserma.

Nel corso della puntata, Mario Giordano torna sulla stretta attualità, approfondendo il discusso tema del disegno di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari e sul business delle elemosine. Due inchieste esclusive mostreranno, da un lato i privilegi della Casta – politici ed ex parlamentari – dall’altro, cosa si nasconde dietro alle associazioni di beneficenza.

E ancora, come l’influenza dell’ideologia “green” ha colpito anche il nostro Paese: dalle abitudini alimentari ai vestiti, sono sempre di più le persone che manifestano in nome di questo “nuovo ambientalismo”, declinato in diverse forme.

È una moda dettata dal momento? Questi movimenti stanno facendo la cosa giusta o sono “follie” momentanee?