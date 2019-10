C.S._Nel nuovo appuntamento con “Eurogames” le nazioni si sfidano nel gioco della “Tempesta”

in prima serata suquarto appuntamento con, la grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeux Sans Frontières.Al timonecon. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da

Le squadre protagoniste di questa puntata che si sfideranno nelle nove prove sono: San Felice (Italia); Norimberga (Germania); Atene (Grecia); Gniezno (Polonia); Ekaterinburg (Russia); Monforte (Spagna).

Tra i sei giochi nuovi di questa puntata la Tempesta: i concorrenti, vestiti da antichi greci, dovranno sfidare le intemperie del Mar Egeo, saltando da un’isola all’altra, per arrivare alla fine del percorso e costruire la colonna della propria nazione nel minor tempo possibile.

Quali squadre decideranno di giocare il jolly in questa prova per raddoppiare il proprio punteggio?

Appuntamento fisso, invece, con il classico Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia).