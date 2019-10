C.S._LOLO ZOUAÏ: la gemma franco algerina del nuovo R&B arriva in Italia per presentare il debut album HIGH HIGHS TO LOW LOWS

RADAR Concerti presenta LOLO ZOUAÏ. Un talento diviso tra Parigi e gli Stati Uniti e una prospettiva originalissima arrivata nella scena dell’R&B contemporaneo con il debut album HIGH HIGHS TO LOW LOWS, uscito il 19 aprile, che verrà presentato in Italia con due imperdibili date. Appuntamento il 15 novembre al Rocket di Milano e il 16 novembre all’Alcazar di Roma.

Classe ’94 e figlia di immigrati franco algerini, le origini di LOLO ZOUAÏ hanno coltivato in lei un talento poliglotta. Dopo le prime autoproduzioni, arriva la svolta con il trasferimento a New York. È qui che collabora con H.E.R. nella scrittura di Still Down, inserito all’interno di H.E.R., disco che ottiene un Grammy Award. Ed è così che LOLO ZOUAÏ arriva a uno dei premi più ambiti della musica internazionale, senza neanche aver pubblicato un LP. Con queste premesse, rispettare le attese non sarebbe da tutti. Eppure con il debut album HIGH HIGHS TO LOW LOWS, che ha seguito l’EP Ocean Beach, la giovanissima artista segna un esordio sorprendente, in bilico tra l’R&B e un sound ispirato alle giovani regine del pop contemporaneo, Ariana Grande su tutte.

“Keeping with the Grande-embodied, lite-hip-hop wave currently washing over contemporary pop, High Highs to Low Lows incorporates trap bass and brooding synths into an effective, of-the-moment sound” (Pitchfork)

Oltre la musica, c’è uno stile unico, magnetico, capace di conquistare Tommy Hilfiger e le sue campagne promozionali. Una nuova musa della moda e della musica contemporanea, destinata a far parlare di sè. Il 15 e 16 novembre il pubblico italiano ne avrà un assaggio.

