C.S._Il Paradiso delle Signore – Daily Seconda stagione Torna l’eleganza degli anni ’60 da lunedì 14 ottobre alle 15.40

Torna con nuove storie, nuovi personaggi e inaspettati colpi di scena “Il Paradiso delle Signore – Daily”, la serie ambientata negli anni ’60 che riporterà nel pomeriggio di Rai1 l’eleganza e la classe delle Veneri del più frequentato tempio dell’alta moda milanese.

Il Paradiso delle Signore, un grande magazzino dove tra sfilate e riviste patinate si intrecciano i vissuti del protagonisti che lo animano, tra grandi e piccoli avvenimenti quotidiani, tra successi e delusioni, tra intraprendenza, coraggio e amore. Una serie che diventa lo specchio dell’Italia di quegli anni, un Paese che rinasce grazie a chi guarda al futuro con lungimiranza. 160 nuove puntate, in prima visione su Rai 1, dal 14 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 15.40.

È l’ottobre del 1960 e nel grande magazzino Il Paradiso delle Signore sempre diretto da Vittorio Conti, prossimo ormai al matrimonio con Marta Guarnieri, ritroviamo le giovani Veneri alle prese con vecchi e nuovi batticuori. Nicoletta, dopo la nascita di Margherita, cerca un difficile equilibrio sentimentale divisa tra Cesare e Riccardo. Gabriella, tornata da Parigi con una nuova consapevolezza, diventa la stilista del Paradiso delle Signore e inizia a frequentare un mondo che non conosceva. Roberta attende il ritorno a Milano del fidanzato Federico, ma un incontro metterà in crisi la sua scala dei valori. A Villa Guarnieri è sempre difficile evitare i conflitti familiari e una nuova alleanza tra Umberto e Adelaide è destinata ad affrontare continue prove di stabilità.

La casa degli Amato accoglie un cugino, Rocco, che non era mai uscito prima dal paese, e sia Agnese che Salvatore dovranno affrontare con maggiore impegno il loro processo di emancipazione nel moderno ambiente milanese. Le difficoltà a casa Cattaneo non si limitano alla storia di Nicoletta, perché eventi imprevisti mettono nuovamente in discussione il rapporto tra Luciano e Silvia.

Angela e Marcello Barbieri arrivano nel mondo del Paradiso delle Signore senza possedere niente, con dei segreti che preferirebbero non svelare, ricchi solo di ambizioni e sogni. Riusciranno a realizzarli?

Nella stagione 2018/2019 Il Paradiso delle Signore – Daily ha appassionato il grande pubblico della Rete Ammiraglia raggiungendo, nell’ultima puntata in onda il 17 maggio 2019, un record di ascolti pari a 1,9 milioni di telespettatori con il 17,2% di share.

“Il Paradiso delle Signore – Daily ” è una coproduzione Rai Fiction – Aurora Tv, prodotta da Giannandrea Pecorelli per la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini e con la supervisione produttiva e artistica di Daniele Carnacina.