C.S._RAI 1 13 OTT 2019, 14:00 “Domenica In” Grande attesa per il cantante e showman Mika

La 5° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 13 ottobre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’intervista a Flavio Insinna e Valeria Fabrizi, protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita nei cinema il 17 ottobre.

Grande attesa per l’arrivo negli studi di “Domenica In” del cantante e showman Mika che, oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la sua carriera, si esibirà cantando due dei suoi maggiori successi: “Stardust” e “Tomorrow”.

Ronn Moss, in Italia per una serie di concerti live, canterà accompagnato al pianoforte due celebri cover: “Angel” di Robbie Williams e “Un’ avventura” di Lucio Battisti.

Fabio Rovazzi si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di filmati, nei quali si rivedranno e ascolteranno alcuni dei suoi maggiori successi musicali, che gli sono valsi milioni di visualizzazioni sui social e ben 14 dischi di platino.

Spazio ai ricordi con le indimenticabili ‘Signorine Buonasera’. In studio, Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli.

Torna da lunedì su Rai1 “Il Paradiso Delle Signore” e per gli appassionati di questa fortunata serie televisiva arriveranno a “Domenica In” i due attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

È previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9° edizione di “Tennis & Friends”, che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

La regia è di Roberto Croce.

Redazione