C.S._GIUSY FERRERI: venerdì 18 ottobre esce il nuovo brano “MOMENTI PERFETTI”, in radio, in digitale e streaming.|Disponibile in pre-save e pre-order!

Reduce dal successo straordinario di “Jambo”, il brano di Takagi & Ketra

che ha conquistato le classifiche, diventando la colonna sonora dell’estate

GIUSY FERRERI

TORNA CON IL NUOVO BRANO

“ MOMENTI PERFETTI ”

DA VENERDÌ 18 OTTOBRE IN RADIO, IN DIGITALE E STREAMING

disponibile in pre-save e pre-order

GIUSY FERRERI, con la sua inconfondibile voce, torna con “MOMENTI PERFETTI” (Sony Music Italy), il nuovo attesissimo brano da venerdì 18 ottobre in radio, in digitale e streaming. Da oggi disponibile in pre-save e pre-order.

Pre-save: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/giusy-ferreri-momenti-perfetti/

Pre-order: https://itunes.apple.com/it/album/momenti-perfetti-single/1482908889?l=it&ls=1&app=itunes

“Momenti perfetti”, scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti, prodotto da Francesco Katoo Catitti, è un’esortazione a concentrarsi sul “qui ed ora”, saper cogliere l’attimo e vivere nel presente per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà costituiscono i “momenti perfetti” della vita.

Redazione