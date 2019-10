C.S._MARRACASH: si chiamerà “PERSONA” il nuovo atteso album, fuori il 31 ottobre.

IL KING DEL RAP STA TORNANDO

MARRACASH

A 3 anni dall’ultimo disco

il 31 ottobre esce il nuovo atteso album

“PERSONA”

Il King del Rap è pronto a tornare.

Si chiamerà “PERSONA” (Island/Universal Music) il nuovo atteso album di MARRACASH, fuori il 31 ottobre, a 3 anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio. A partire da oggi, il disco è disponibile in pre-save e in pre-order al link https://island.lnk.to/Persona. Solo su Amazon è possibile acquistare la speciale versione autografata nei formati cd e vinile.

In merito a “PERSONA”, l’artista afferma: “Il disco è finito. I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l’unica in cui sarò io a raccontarli.”

Redazione