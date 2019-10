C.S._RAI 2 16 OTT 2019, 13:00 “Il Collegio” Off

In attesa del suono della campanella della nuova edizione de “Il Collegio”, dal 22 ottobre in prima serata su Rai2, da mercoledì 16 ottobre andrà online “Il Collegio off”: uno spin-off digital con l’obiettivo di raccontare l’esperienza al Convitto Celana attraverso il punto di vista dei protagonisti della scorsa edizione del programma.

Niccolò Bettarini e Valentina Varisco, meglio conosciuta sui social come Valeficient, intervisteranno, puntata dopo puntata, gli allievi de Il Collegio 1968, per rivivere insieme i momenti più belli della loro avventura, scoprire come è cambiata la loro vita dopo questa esperienza e quali saranno i loro progetti futuri.

Le prime due interviste verranno pubblicate alle 15.30 di mercoledì 16 ottobre e venerdì 18 ottobre sul canale YouTube di RaiPlay, e saranno l’epilogo di un racconto che inizierà dalle 13.00 sui profili Instagram ufficiali di Rai2 e de Il Collegio.

Dalla settimana successiva, le interviste saranno pubblicate con due appuntamenti fissi il martedì e il venerdì.

Il Collegio Off è prodotto dalla multi-piattaforma Rai2.