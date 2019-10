C.S._”FORTUNA” è il titolo del nuovo album di inediti di EMMA in USCITA venerdì 25 OTTOBRE. Il 25 MAGGIO concerto speciale all’ARENA di VERONA per festeggiare i primi 10 anni di carriera. Da venerdì 25 ottobre INSTORE LIVE TOUR

EMMA

“Fortuna”

è il titolo del nuovo album di inediti

in uscita VENERDÌ 25 OTTOBRE

e

il 25 MAGGIO nel giorno del suo compleanno

un CONCERTO SPECIALE all’ARENA DI VERONA

per festeggiare insieme al pubblico i suoi primi

10 ANNI DI CARRIERA

Prevendite disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi

Da venerdì 25 ottobre EMMA incontra i fan per la prima volta in un

INSTORE LIVE TOUR

È “Fortuna” il titolo del nuovo album di inediti di EMMA, in uscita venerdì 25 ottobre.

Anticipato dal primo singolo “Io sono bella”, che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico arrivando al primo posto della classifica settimanale EarOne, nel suo decimo anniversario di carriera, l’artista torna sulle scene con un disco dal sound moderno e uptempo. Oltre che come inteprete, ancora una volta Emma si mette in gioco anche come autrice di alcuni brani, tra cui la title-track “Fortuna”. Il disco è disponibile in pre-save al seguente link: https://pld.lnk.to/Fortuna

“Fortuna” verrà presentato live in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona per una data unica e speciale, quella del suo compleanno, in cui festeggiarà insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera musicale. Tutti i posti dell’intero anfiteatro saranno numerati. Le prevendite per la data all’Arena di Verona saranno attive dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 16 ottobre, sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 di mercoledì 23 ottobre nei punti vendita e prevendita abituali.

Dal giorno della sua uscita, venerdì 25 ottobre, “Fortuna” verrà presentato da Emma al pubblico per la prima volta in un instore live tour nelle principali città italiane.

