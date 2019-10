C.S._RAI 1 18 OTT 2019, 21:25 Tale e quale show Carlo Conti svelerà i nomi dei sei che andranno avanti nel torneo

“Tale e quale Show”, il varietà di punta di Rai1, condotto da Carlo Conti e prodotto con Endemol Shine Italy, entra nel vivo alla sesta puntata, in onda venerdì 18 ottobre dalle ore 21:25. Sarà infatti una serata ricca di emozioni e colpi di scena per i 13 protagonisti del programma, ma soprattutto, un appuntamento decisivo: soltanto i migliori sei di loro passeranno alla fase finale che inizierà venerdì 25 ottobre e proseguirà per tre puntate sino fino all’8 novembre.I sei concorrenti si contenderanno il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019”e con loro, sul palco degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, ci saranno i migliori sei artisti della passata edizione, quella del 2018.

Fatti i conti, in questa sesta puntata, tutti si giocheranno le ultime carte a disposizione con l’obiettivo di conquistare quei punti che consentirebbero loro di proseguire l’avventura (partecipando al torneo dei migliori), all’interno di un varietà che,anche in questa nona edizione, si è confermato leader del prime time. I 13 protagonisti dovranno convincere i tre giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme con performance sempre più realistiche,

La classifica provvisoria vede in testa Agostino Penna, seguito in ordine da Davide de Marinis, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Gigi & Ross, Francesco Monte, Flora Canto, David Pratelli, Sara Facciolini, Francesco Pannofino ed Eva Grimaldi: i punti di distanza tra gli uni e gli altri sono minimi e, dunque, potrebbe accadere davvero di tutto. Chi riuscirà a succedere ad Antonio Mezzancella (vincitore della passata stagione) e a conquistare questa sera il titolo di “Campione di Tale e Quale”?

Tutto, ovviamente, dipenderà da come riusciranno a interpretare le star della musica nazionale e internazionale chiamati a imitare. Ecco gli accoppiamenti: Flora Canto sarà Anna Oxa, Sara Facciolini se la vedrà con Malika Ayane, Eva Grimaldi prenderà le sembianze di Sophia Loren, Jessica Morlacchi si metterà nei panni di Christina Aguilera, Lidia Schillaci ricorderà il mito di Maria Callas, il vincitore della quinta puntata Davide de Marinis (con Vasco Rossi) proverà il bis onorando la memoria di Lucio Battisti, Tiziana Rivale interpreterà Anastacia, Gigi & Ross vestiranno i panni di Claudio Baglioni e Gianni Morandi (il voto sarà uno solo per entrambi), Francesco Monte si metterà alla prova con Michael Bublé, Francesco Pannofino celebrerà la leggenda jazz di Louis Armstrong, Agostino Penna porterà in scena Fausto Leali e David Pratelli Adriano Celentano. Fondamentale per la riuscita di un varietà come “Tale e Quale Show”, il dietro le quinte, composto da un team di professionisti che segue con passione e competenza tutti i protagonisti del programma che, per arrivare al “risultato finale”, si mettono letteralmente nelle mani di costumisti, truccatori, parrucchieri e dei vocal coach, oramai divenuti volti noti al grande pubblico: Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, insieme alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Al termine della puntata, dopo le fasi di votazione della Giuria e degli Artisti, che assegneranno gli ormai mitici “5 punti” a un concorrente rivale, arriverà il momento della irrinunciabile Classifica Finale, grazie alla quale si scoprirà chi andrà avanti nel Torneo e, soprattutto, chi conquisterà il primo titolo di “Campione” di quest’anno.

Oramai fisso, l’appuntamento con gli “imitatori del web”, che saranno protagonisti anche in quest’occasione, grazie ai video amatoriali che arrivano in redazione.