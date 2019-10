CS_#RAI2 oggi in prima serata John Travolta a “Che tempo che fa” Ospite di Fabio Fazio

Due volte nominato agli Oscar e vincitore di un Golden Globe e un Emmy Award, John Travolta è ospite della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 20 ottobre su Rai2 a partire dalle 21.00.

Fabio Fazio intervista la star hollywoodiana per omaggiare e ripercorrere la lunga carriera di successi che lo hanno reso un’icona mondiale, interpretando personaggi entrati nell’immaginario collettivo, come il gangster Vincent Vega del film “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, di cui proprio quest’anno ricorrono i 25 anni dall’uscita in sala e che gli valse la seconda candidatura all’Oscar e il David di Donatello, oltre che Tony Manero ne “La febbre del sabato sera” e Danny Zuko in “Grease”.