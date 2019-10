CS_Parola di Bono: è in arrivo il nuovo album ”Songs Of Ascent”!

Durante un’intervista per il podcast Cry Power, ideato da Hozier, dove Bono ha raccontato i suoi anni di attivismo, la sua famiglia, i piani della band e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il leader degli U2 ha rivelato che la band tornerà in studio per il nuovo album, “Songs Of Ascent”. “Non so se lo finiremo presto o se ci vorrà un’eternità”. Il leader degli U2 confessa che l’album avrà sonorità molto più rock rispetto all’ultimo, “Songs Of Experience” pubblicato due anni fa: “Ci piace l’idea di fare un semplice album rock & roll. Abbiamo raggiunto questa consapevolezza durante l’ultimo tour; ci sono stati momenti sul palco dove abbiamo suonato alcune cose potenti e mi piacerebbe trovare canzoni che potrebbero contenere quel fuoco lì”. Il disco probabilmente non arriverà prima della fine del 2020, ma nel mentre la band sarà impegnata in una leg del “The Joshua Tree Tour” che farà tappa in Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Singapore, Seoul, Manila e Mumbai. L’ultimo concerto degli U2 risale all’ottobre 2018, al Mediolanum Forum di Assago. (Radiobruno.it)

