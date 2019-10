CS_#EMMA: domani, venerdì 25 ottobre, esce il nuovo album di inediti “FORTUNA” e il 25 maggio un concerto unico all’Arena di Verona per i 10 anni di carriera|Da venerdì EMMA incontra i fan per presentare il nuovo disco!

EMMA

Venerdì 25 ottobre esce il nuovo album di inediti

“Fortuna”

e

il 25 MAGGIO in CONCERTO all’ARENA DI VERONA

per festeggiare con un evento unico insieme al pubblico

10 ANNI DI CARRIERA

Da venerdì EMMA incontra i fan per presentare il nuovo disco!

Venerdì 25 ottobre esce in tutti i negozi, in digitale e sulle piattaforme streaming, “Fortuna”, il settimo disco di inediti di EMMA, disponibile in versione CD e in versione doppio vinile e in uscita su etichetta Polydor/Universal Music.

Con “Fortuna”, anticipato dal singolo “Io sono bella” che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico, Emma, nel suo decimo anniversario di carriera, torna più matura e consapevole con un disco positivo, colorato, dal sound moderno e un nuovo linguaggio vocale. Un album uptempo composto da 14 brani che vanta la produzione di Dardust insieme a Luca Mattioni (in “Manifesto”, “Corri”, “Basti solo tu” e “A mano disarmata”), Elisa (in “Mascara”) e Frenetik & Orang3 (in “Dimmelo Veramente”).

Questa la tracklist di “Fortuna”: “Fortuna”, “Io sono bella”, “Stupida Allegria”, “Luci blu”, “Quando l’amore finisce”, “Alibi”, “Mascara”, “I grandi progetti”, “Manifesto”, “Succede che”, “Dimmelo veramente”, “Corri”, “Basti solo tu”, “A mano disarmata”.

Autrice di 3 brani del disco, “Fortuna”, “Alibi” e “Dimmelo Veramente”, Emma, per la composizione di questo nuovo album, è stata affiancata da musicisti autorevoli, importanti e nuove firme del panomara musicale italiano e autori che da sempre l’hanno accompagnata in questi anni: Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Elisa, Dario Faini, Federico Bertollini (Franco 126), Maurizio Carucci (frontman degli Ex-Otago), Davide Petrella, Alex Andrea Germanò, Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Vanni Casagrande, Davide Simonetta, Diego Mancino, Amara, Simone Cremonini, Giulia Anania, Marta Venturini, Daniele Magro, Francesco Catitti (Katoo), Giovanni De Cataldo, Antonio Di Martino, Gianclaudia Franchini, Giovanni Caccamo, Daniele Dezi, Daniele Mungai, Antonio Maggio, Lorenzo Vizzini e Placido Salamone.

Grand parte delle canzoni sono sono state registrate a Los Angeles presso lo Speakeasy Studios.

“Fortuna” verrà presentato live in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona per una data unica e speciale, quella del suo compleanno, in cui festeggerà insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera musicale. Tutti i posti dell’intero anfiteatro saranno numerati. Le prevendite per la data all’Arena di Verona sono già attive sul sito di TicketOne nei punti vendita e prevendita abituali.

Inoltre, dal giorno della sua uscita, venerdì 25 ottobre, Emma presenterà al pubblico il suo nuovo disco nelle principali città italiane per la prima volta con una formula inedita.

Si potrà accedere alle presentazioni grazie ad un pass speciale che sarà consegnato all’acquisto del disco presso i Mondadori Store di riferimento delle singole città (elenco di seguito).

Per le presentazioni di ROMA, NAPOLI e TORINO è possibile pre-acquistare la propria copia dell’album presso il Mondadori Store di riferimento della città e ritirare il pass speciale per accedere alla presentazione di “Fortuna”.

Inoltre, Emma racconterà al pubblico “fortuna” anche grazie al supporto di instax , attraverso alcune istantanee che rappresentano i simboli chiave del suo nuovo album. Autografate personalmente da Emma, le foto verranno consegnate a tutti i presenti per custodire un piccolo ricordo di questa nuova esperienza insieme a lei.

Queste le date delle presentazioni:

Venerdì 25 ottobre – ROMA

Per accedere alla presentazione si dovrà acquistare il disco presso Il Mondadori Bookstore di Via Appia Nuova, 51. L’incontro è previsto alle ore 18.00 presso lo Spazio Rossellini (Via della Vasca Navale 58).

Sabato 26 ottobre – NAPOLI

Per accedere alla presentazione si dovrà acquistare il disco presso il Mondadori Bookstore CC Vulcano Buono di Via Boscofangone. L’incontro è previsto alle ore 15.00 presso il cinema del CC Vulcano Buono di Nola (Via Boscofangone).

Domenica 27 ottobre – TORINO

Per accedere alla presentazione si dovrà acquistare il disco presso il Mondadori Megastore di Via Monte di Pietà 2. L’inizio dell’incontro è previsto alle ore 14.00 all’Hiroshima Mon Amour (Via Bossoli, 83).

Lunedì 28 ottobre – MILANO

Per accedere alla presentazione si dovrà acquistare il disco presso il Mondadori Megastore di Piazza Duomo 1. L’inizio dell’incontro è previsto alle ore 18.00 presso la Sala 2 del Cinema Odeon (Via Santa Radegonda, 8).

Martedì 29 ottobre – FIRENZE

Per accedere alla presentazione si dovrà acquistare il disco presso il Mondadori Bookstore CC I Gigli di Via San Quirico, 165. L’inizio dell’incontro è previsto alle ore 20.00 presso lo spazio all’interno del CC Corte Tonda del Centro Commerciale I Gigli

Mercoledì 30 ottobre – BISCEGLIE (BT)

Per accedere alla presentazione si dovrà acquistare il disco presso il Mondadori Bookstore di Via via Porto, 35. L’inizio dell’incontro è previsto alle ore 18.30 presso lo spazio all’interno del Mondadori Bookstore di Via via Porto, 35.

Giovedì 31 ottobre – PALERMO

Per accedere alla presentazione si dovrà acquistare il disco presso il Mondadori Bookstore CC Forum di Via Filippo Pecoraino. L’inizio dell’incontro è previsto alle ore 18.30 presso il Teatro Golden di Via Terrasanta, 60.

