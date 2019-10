In prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con “Tu Si Que Vales”

Dopo lo straordinario successo di sabato scorso, sabato 26 ottobre in prima serata su Canale 5, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono il secondo imperdibile appuntamento con “Tu si que Vales”.

Sul palco dello show più visto di questa stagione tv, ancora grandi talenti di qualsiasi nazionalità, che si mettono alla prova con le loro performance per stregare e divertire il pubblico a casa e i giudici in studio. Proprio loro, Il consolidato quartetto composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi dalle poltrone bianche deve centrare l’obiettivo e riconoscere se e’ vero talento. Ad affiancarli una strepitosa Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare, formata da cento votanti presenti in studio che con le loro preferenze possono radicalmente cambiare le sorti dei protagonisti in gara.

Produce Fascino P.g.t. per Mediaset. Programma a cura di Doriana Patane’. Produttore esecutivo Fascino P.g.t. Stefano Paramucchi.

Regia di Paolo Carcano e Andrea Vicario.

Redazione