CS_#RAI2 “Che tempo che fa” Ospiti il cardinale Matteo Zuppi e la cantante Emma Marrone

Ospiti a Che Tempo Che Fa: Sua Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco nel Concistoro del 5 ottobre, durante il quale è stato ordinato anche presbitero di Sant’Egidio in Trastevere; Sigfrido Ranucci, per parlare dell’inchiesta di Report su “Moscopoli”; Nicoletta Mantovani con il regista americano premio Oscar Ron Howard, nelle sale da lunedì con il docu-film evento “Pavarotti”, opera che contiene filmati inediti e rare interviste con la famiglia e i colleghi dell’indimenticabile tenore. Si festeggerà il ritorno di Emma, che canterà “Io sono bella”, brano apripista del settimo disco di inediti “Fortuna”, appena pubblicato; Roberto Calasso, direttore editoriale e presidente di Adelphi, oltre che membro dell’American Academy of Arts and Sciences, per presentare “Il libro di tutti i libri”, decima parte di una serie letteraria iniziata nel 1983 con “La rovina di Kasch”. Con Fabio Fazio presenti anche l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante Filippa Lagerbåck.

L’appuntamento è preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio e Mago Forest che intrattengono il pubblico in sala in un divertente gioco di improvvisazione. Con loro, Ale e Franz, l’inviato speciale Gigi Marzullo e l’ospite della settimana Valeria Marini. Nello spazio interviste, presenti Toni Servillo con Valentina Bellè, protagonisti del film “L’uomo del labirinto” scritto e diretto da Donato Carrisi, dal 30 ottobre nei cinema, e Lilli Gruber, con il nuovo libro “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone”, che racconta il ruolo delle donne nella società di oggi.

A seguire l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest. Ospiti Rocco Hunt, che presenta la hit già disco d’oro “Ti volevo dedicare” (realizzata insieme ai Boomdabash e a J-Ax), Diego Abatantuono, nelle sale ore con “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores. Al tavolo torna anche Valeria Marini.