CS_ MANGO In uscita ”Tutto l’amore che conta davvero”, cofanetto che raccoglie il patrimonio musicale dell’artista

Warner Music Italy annuncia l’uscita di “TUTTO L’AMORE CHE CONTA DAVVERO”, un imperdibile cofanetto che raccoglie il patrimonio musicale di MANGO, a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. Suddiviso in tre raccolte tematiche, contiene registrazioni live mai pubblicate prima ed è disponibile in 3 formati: deluxe edition (4CD), light edition (3CD) e vinile (LP). “TUTTO L’AMORE CHE CONTA DAVVERO” è in preorder da oggi, venerdì 25 ottobre. Disponibile in anteprima sulle piattaforme digitali il singolo “FORSE CHE SÌ, FORSE CHE NO” (feat. LUCIO DALLA), testimonianza di un emozionante incontro artistico, che anticipa l’uscita del cofanetto. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 1° novembre. Alla realizzazione del progetto hanno partecipato in prima persona la moglie Laura Valente e i figli Angelina e Filippo Mango, Arturo Bertusi in veste di art director e curatore editoriale della pubblicazione e Lorenzo Cazzaniga, storico ingegnere del suono. [f.te Musicmap]

Redazione