CS_Dal 9 novembre il trio IL VOLO sarà impegnato in un INSTORE TOUR per presentare “10 YEARS”, il best of in uscita l’8 novembre

Una storia in musica scritta a tre voci che ha conquistato il mondo

L’8 NOVEMBRE ESCE WORLDWIDE

“10 YEARS”

IL BEST OF CHE CELEBRA LA CARRIERA DI TRE VOCI UNICHE

Dal 9 novembre il trio sarà impegnato in un INSTORE TOUR

ROMA – MILANO – BOLOGNA – CASERTA

L’8 novembre esce “10 Years” (Sony Music), il best of che celebra i dieci anni di carriera de IL VOLO, tre voci uniche che hanno superato i confini nazionali vendendo milioni di dischi e scalando le classifiche mondiali.

Dal 9 novembre il trio sarà impegnato in un instore tour per incontrare i fan di tutta Italia.

Queste le date: 9 novembre al C.C. Romaest di Roma (ore 17.30), 10 novembre al Mondadori Megastore di Milano (ore 16.00, con speciale mini live), 13 novembre a La Feltrinelli di Bologna (ore 18.00) e 14 novembre al C.C. Campania di Marcianise – Caserta (ore 17.00).

“10 Years” uscirà in tutto il mondo in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese, racchiudendo il meglio del repertorio de Il Volo, da “’O Sole mio” a “My Way” a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live del concerto tenutosi a Matera a giugno.

Link al pre order https://SMI.lnk.to/10years_Thebestof

Attualmente Il Volo è in Brasile e dall’inizio del 2020 sarà impegnato nel “North American Tour”, tenendo concerti in location del calibro del Radio City Music Hall di New York.

Queste nuove tappe in America fanno parte del tour mondiale per i festeggiamenti dei 10 anni di carriera, cominciato a maggio 2019 con i live in Giappone.

