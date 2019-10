CS_MARRACASH: mancano meno di 48 ore all’uscita del nuovo album “PERSONA”, fuori giovedì 31 ottobre.

MARRACASH

A 3 anni dall’ultimo disco

è pronto a tornare con il nuovo atteso album

“PERSONA”

Mancano meno di 48 ore al grande ritorno del King del Rap! Fuori giovedì 31 ottobre “PERSONA” (Island/Universal Music), il nuovo album di MARRACASH!

In merito al disco più atteso del 2019, l’artista afferma: “I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l’unica in cui sarò io a raccontarli.”

All’interno dell’album sono presenti 9 featuring, 9 persone a cui Fabio ha affidato una parte del suo corpo per definire al meglio Marra: Coez, Cosmo, Guè Pequeno, Luchè, Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta, tha Supreme.

Questa la tracklist del disco, disponibile al link https://island.lnk.to/Persona, che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio dell’artista:

BODY PARTS – I denti (Prod. Marz, Low Kidd) QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro (Prod. Marz) QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello (Prod. TY1) APPARTENGO – Il sangue (Prod. Marz) POCO DI BUONO – Il fegato (Prod. Marz) BRAVI A CADERE – I polmoni (Prod. Zef, Marz) NON SONO MARRA – La pelle (Prod. TY1 & Dardust) SUPREME – L’ego (Prod. Marz, Charlie Charles) SPORT – I muscoli (Prod. Low Kidd, Demo Casanova, Rashaad Wiggins per Ahkuhmz Razor) DA BUTTARE – Il ca**o (Prod. Low Kidd) CRUDELIA – I nervi (Prod. Marz, Zef) G.O.A.T. – Il cuore (Prod. Big Fish) MADAME – L’anima (Prod. Marz) TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi (Prod. Marz) GRETA THUNBERG – Lo stomaco (Prod. Marz)

Da giovedì 31 ottobre Marracash attraverserà l’Italia per autografare le copie del di “PERSONA” a tutti i fan. Questi gli appuntamenti confermati:

31.10 – ore 15.00 – Torino – Feltrinelli, P.zza C.L.N.

01.11 – ore 15.00 – Como – Frigerio dischi, Via Giuseppe Garibaldi

01.11 – ore 18.00 – Milano – Mondadori, P.zza Duomo

02.11 – ore 15.00 – Brescia – Mondadori, Corso Palestro

02.11 – ore 18.00 – Padova – Mondadori, P.zza Dell’Insurrezione

03.11 – ore 15.00 – Bari – Feltrinelli, CC Santa Caterina

04.11 – ore 15.00 – Napoli – Feltrinelli, Stazione

04.11 – ore 18.00 – Salerno – Feltrinelli, CC Maximall

05.11 – ore 15.00 – Firenze – Galleria del disco

05.11 – ore 18.00 – Lucca – Skystone & Songs

06.11 – ore 15.00 – Roma – Discoteca Laziale

08.11 – ore 15.00 – Palermo – Mondadori, CC Forum

09.11 – ore 15.00 – Catania – Feltrinelli, CC Centro Sicilia

Redazione