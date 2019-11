CS_#RAI2 04 NOV 2019, 21:20 Stasera tutto è possibile Sport, questo il tema della serata

Lunedì 4 novembre, alle 21:20 su Rai2, torna l’appuntamento con lo show più esilarante della tv: ‘Stasera tutto è possibile’, il programma condotto da Stefano De Martino. Tema di questa ottava puntata sarà lo sport e, per l’occasione, all’Auditorium Rai di Napoli arriveranno: Francesco Paolantoni, Elenoire Casalegno, Nathalie Guetta, The Jackal, Antonio Giuliani, Veronica Gatto, Mariano Bruno e Arturo Brachetti. Tutti si cimenteranno nei vari giochi del programma, cantando, ballando, improvvisando e provando a restare in equilibrio nella celebre Stanza inclinata. Unico scopo della serata sarà, come sempre, quello divertirsi e divertire.