CS_Nota stampa Area Sanremo

A seguito delle verifiche effettuate in merito all’idoneità dei brani presentati dai concorrenti, sono risultati non ammissibili alla fase finale due di essi: Savino Riontino in arte Sire con “F@ck” e Davide Fraraccio in arte Frare’ con “Confini del silenzio”. Pertanto sul sito di Area Sanremo è riportato l’elenco aggiornato dei candidati ammessi alla fase finale che si terrà presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo nei giorni 8 e 9 novembre 2019. Si ringrazia il sito All Music Italia per le segnalazioni. Sito ufficiale di Area Sanremo Redazione