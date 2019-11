CS_RAI 1 05 NOV 2019, 21:25 “La nostra terra” con Stefano Accorsi e Sergio Rubini…Una cooperativa su terreni confiscati alle mafie

“La nostra terra” è il titolo del film che Rai1 propone oggi, martedì 5 novembre, alle 21.25. La pellicola, con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Nicola Rignanese, per la regia di Giulio Manfredonia, racconta le vicende di Cosimo Bonavita che nel 1967 è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il suo podere, ma resta lì come fattore. Nel 1998, Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma Cosimo rimane a lavorarlo abusivamente.

Quando la terra viene assegnata ad una cooperativa, la gestione è affidata a Filippo, competente in leggi e regolamenti, ma senza esperienza pratica. Dovrà aiutare due giovani del luogo, Salvo e Rossana, ma gli inizi sono sconfortanti.

