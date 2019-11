CS_Area Sanremo 2019: annunciati i nomi degli 8 vincitori

Dopo la giornata di audizioni in cui i 63 finalisti sono stati ascoltati dal vivo con il brano nella versione integrale, la commissione, sotto la direzione artistica di Massimo Cotto, presieduta da Vittorio De Scalzi e composta da Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy Bluvertigo e Gianni Testa, ha decretato gli 8 vincitori per questa edizione di Area Sanremo. Branciforte Jaqueline – Game over Faustini Matteo – Nel bene e nel male Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio Gerardi Alessia – Atipica Leo Alex – A cuore fermo Magli Camilla – Eterno rosso Manca Arianna – Andarsi bene Riso Andrea “Messya” – T.S.O. Le schede di valutazione verranno pubblicate sul sito ufficiale dopo la selezione dei due artisti prescelti per il Festival, affinché i giudizi di Area Sanremo non vadano ad influenzare quelli della commissione Rai.