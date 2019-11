CS_La cantante argentina LALI pubblica a sopresa il nuovo singolo “COMO ASI” feat. CNCO! Online anche il video.

LALI

A SORPRESA PUBBLICA

“COMO ASI”

IL NUOVO BRANO CON I CNCO!

Online anche il video: smarturl.it/ComoAsi/YouTube

Dopo l’enorme successo ottenuto con “LALIGERA”, che ha già superato 5 milioni di visualizzazioni, LALI sorprende i suoi fan e pubblica “Como Así”, il nuovo singolo in collaborazione con i CNCO, che anticipa l’album in uscita l’anno prossimo.

«”Como asi” parla della confusione del “tira e molla” di una coppia – racconta LALI – E a parte la malinconia del testo, il brano si caratterizza per un ritmo latino che dà alla canzone un’atmosfera da festa. Adoro cantare con i CNCO, perché è dalla nostra amicizia che è nata questa unione artistica!»

Il video di questa super collaborazone è stato diretto da Joanquín Cambre e filmato a Città del Messico (https://youtu.be/Ff5SGVmiDOo) . Lali e i CNCO raccontano di una storia d’amore e della fine della stessa. Gli artisti interagiscono tra loro in scenari colorati che si uniscono e disgregano di fronte alla camera, che rappresentano la fragilità di una relazione amorosa e mostrano il modo in cui una situazione può disgregarsi in un batter d’occhio.

Lali ha appena finito il #BRAVATOUR attraverso gli Stati Uniti, che l’ha portata a Sant’Antono (Texas), a New York, a Nashville (Tennessee), a Chicago e a Washington. Lali si ta preparando a partecipare ai Latin GRAMMY® in programma il 14 novembre a Las Vegas.

