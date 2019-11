CS_LAURA PAUSINI vince il prestigioso Premio alla carriera nella categoria Golden ai LOS40 MUSIC AWARDS e festeggia 25 anni di carriera in Spagna!

LAURA PAUSINI

FESTEGGIA 25 ANNI DI CARRIERA IN SPAGNA!

VINCE IL PRESTIGIOSO PREMIO ALLA CARRIERA

NELLA CATEGORIA GOLDEN DEI LOS40 MUSIC AWARDS

il più importante premio musicale in Spagna

IL SUO PRIMO ALBUM IN SPAGNOLO DEL 1994 “LAURA PAUSINI“

È IL DISCO INTERNAZIONALE PIÙ VENDUTO IN SPAGNA!

Esce in una nuova edizione deluxe disponibile in Italia dal 15 novembre

Contiene VINILE + 3 CD + DVD

NOMINATA COACH DELLA NUOVA EDIZIONE DI LA VOZ ESPAÑA!

Ieri sera, venerdì 8 novembre, LAURA PAUSINI è stata invitata al celebre Gala dei LOS40 MUSIC AWARDS, il più importante premio musicale in Spagna, dove ha ritirato il prestigioso Premio alla carriera nella categoria Golden, essendo la cantante femminile internazionale che ha venduto di più nel territorio spagnolo!

Laura Pausini ha commentato così la vittoria: «Celebrare i miei 25 anni di carriera con questo incredibile premio mi dà la pelle d’oca! Vorrei dedicare questo premio a tutti coloro che si sentono fragili e insicuri. A quelli che sentono di essere sottovalutati o non rispettati. L’album è un invito a essere forti e a ricordarci di non cambiare mai, solo per compiacere gli altri. Dobbiamo solo essere noi stessi».

È salita sul palco con un abito firmato Versace.

L’importante riconoscimento dei LOS40 MUSIC AWARDS coincide con l’anniversario dei 25 anni del primo album in spagnolo di Laura Pausini. Nel 1994, infatti, usciva “Laura Pausini”, un disco che conteneva i brani di una ragazza molto giovane, come “La solitudine” e “Strani amori“, selezionati dal suo primo e secondo album in italiano. Dopo 25 anni, l’album è diventato il disco internazionale più venduto in assoluto della storia della Spagna con oltre 1.300.000 copie!

Per celebrare il venticinquesimo anniversario di questo successo, Warner ha deciso di pubblicare una Special Edition di quel leggendario album: “Laura Pausini – edizione del 25° anniversario”. Il cofanetto Deluxe esce in tutto il mondo e in Italia sarà disponibile dal 15 novembre https://LauraPausini.lnk.to/25anniCd.

“Laura Pausini – edizione del 25° anniversario” contiene 3 CD, 1 DVD e 1 VINILE: CD1 con le versioni dell’album originale più 2 tracce bonus, una delle quali inedita, “Besos que se roban” (inedito) + “La solitudine/La soledad-Loneliness” (Medley 2013); CD2 con canzoni del disco nella sua versione originale in italiano (mai pubblicata prima in Spagna); CD3 con versioni alternative e live; DVD con lo Speciale TV del 1995 registrato da Televisión Española dal titolo “Laura Pausini. Un año de éxito”; 1LP dell’album originale in vinile trasparente 180 gr.

La Deluxe è corredata inoltre da un libro di 36 pagine con testi di Laura Pausini, di Risto Mejide e altri amici e tanto materiale fotografico inedito. Il prodotto è disponibile anche in formato CD digipack con le versioni dell’album originale più 2 tracce bonus, “Besos que se roban” e “La solitudine/La soledad-Loneliness”!

Si aggiunge ai festeggiamenti per il traguardo dei 25 anni di carriera in Spagna la nomina di Laura Pausini come coach della nuova edizione di The Voice Spagna (“La Voz”)! Laura Pausini diventa così, per la seconda volta, protagonista di La Voz Spagna (la prima volta fu nel 2015), prestigioso incarico che si somma alle due edizioni come giudice di La Voz Mexico (nel 2014 e nel 2017).

Nel 2020 il Laura4u, il Fan Club ufficiale di Laura Pausini, festeggerà 25 anni di attività. L’importante anniversario si svolgerà il 5 settembre 2020 a Faenza, Ravenna, in una location che la cantante ha ribattezzato per l’occasione PalaPau. Ogni 5 del mese, Laura Pausini svela sui suoi social un dettaglio in più sull’evento. Radio Italia è la radio ufficiale dell’evento.

Redazione