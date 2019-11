CS_MARRACASH: oltre 9 mila biglietti venduti in 12 ore per il live del 3 aprile al Mediolanum Forum di Milano. Il 4 aprile raddoppia l’appuntamento al Forum!

MARRACASH

“IN PERSONA TOUR”

OLTRE 9 MILA BIGLIETTI VENDUTI IN 12 ORE

per il live del 3 APRILE al MEDIOLANUM FORUM di MILANO

IL 4 APRILE RADDOPPIA IL FORUM

IL NUOVO ALBUM “PERSONA”

AL 1° POSTO DELLE CLASSIFICHE DEI DISCHI E DEI VINILI

PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA

E AL 1° POSTO DELLA CLASSIFICA TOP SINGOLI

Un successo dopo l’altro per il King del Rap! Sono oltre 9 mila i biglietti venduti in 12 ore per la prima data dell’“IN PERSONA TOUR” che, il 3 aprile, vedrà MARRACASH protagonista del palazzetto della sua città! L’appuntamento dunque raddoppia: nuova data il 4 aprile al Mediolanum Forum di Milano!

Queste tutte le date del tour organizzato da Friends & Partners:

3 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

4 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (NUOVA DATA)

6 APRILE – ATLANTICO LIVE! – ROMA

9 APRILE – PALA PARTENOPE – NAPOLI

16 APRILE – TUSCANY HALL – FIRENZE

21 APRILE – CONCORDIA – TORINO VENARIA

I biglietti per il nuovo concerto saranno in prevendita su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di lunedì 11 novembre e saranno disponibili nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di lunedì 18 novembre. I biglietti per tutte le altre date sono già in prevendita su Ticketone.it e saranno disponibili nei punti vendita abituali a partire dalle ore 11.00 di venerdì 15 novembre. Per info: www.friendsandpartners.it

Sono giorni importanti per Marracash che ieri, con il nuovo album “PERSONA” (Island/Universal Music), ha esordito al primo posto delle classifiche dei dischi e dei vinili più venduti della settimana, nonché al primo posto della classifica Top Singoli con SUPREME – L’Ego e 12 brani nelle prime 13 posizioni (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). L’album, inoltre, ha conquistato oltre 45 milioni di stream in Italia e, già nelle prime 24 ore dall’uscita, la Top 50 Italia di Spotify con 15 pezzi nelle prime 16 posizioni, la Global di Spotify con ben 6 brani, nonché la vetta di tutte le piattaforme digitali.

Disponibile in fisico e digitale al link https://island.lnk.to/Persona, questa la tracklist di “PERSONA”, che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio dell’artista:

BODY PARTS – I denti (Prod. Marz, Low Kidd) QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro feat. Guè Pequeno (Prod. Marz) QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello feat. Coez (Prod. TY1) – contiene un campione del brano “Quelli che Benpensano” di Frankie HI-NRG MC APPARTENGO – Il sangue feat. Massimo Pericolo (Prod. Marz) POCO DI BUONO – Il fegato (Prod. Marz) BRAVI A CADERE – I polmoni (Prod. Zef, Marz) NON SONO MARRA – La pelle feat. Mahmood (Prod. TY1 & Dardust) SUPREME – L’ego feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta (Prod. Marz, Charlie Charles) SPORT – I muscoli feat. Luchè (Prod. Low Kidd, Demo Casanova, Rashaad Wiggins per Ahkuhmz Razor) DA BUTTARE – Il ca**o (Prod. Low Kidd) CRUDELIA – I nervi (Prod. Marz, Zef) G.O.A.T. – Il cuore (Prod. Big Fish) MADAME – L’anima feat. Madame (Prod. Marz) TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi (Prod. Marz) GRETA THUNBERG – Lo stomaco feat. Cosmo (Prod. Marz)

