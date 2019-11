CS_GINO PAOLI e DANILO REA IN CONCERTO AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

Un’autentica icona della canzone d’autore e uno dei più lirici e creativi pianisti della scena jazzistica nazionale: Gino Paoli e Danilo Rea arriveranno al Teatro Salieri di Legnago (VR) venerdì 6 Dicembre alle ore 20:45 per proseguire la rassegna di eventi benefici a favore dell’Associazione Amici di Don Walter di Legnago. Il concerto, davvero unico per la città del Torrione, è presentato ancora una volta dall’avvocato Francesco «France» Salvatore, ex presidente dell’Ac Legnago Salus e grande appassionato di musica italiana, con il patrocinio del Comune di Legnago, il supporto di FPS e PG Consulting e dell’ufficio stampa A-Z Press.

Il cantautore originario di Monfalcone, dove è nato nel 1934, ma genovese d’adozione fin dall’infanzia, e il pianista romano (ma vicentino di nascita, classe 1957) formano un sodalizio capace di incantare diverse generazioni grazie all’intesa e alla perfetta alchimia musicale dei due artisti uniti dalla loro continua voglia di sperimentare e mettersi in gioco.

Accreditato di numerosi sold out sui più prestigiosi teatri d’Italia e all’estero, il loro live si presenta come un concerto unico ed emozionante, a base di voce, pianoforte e improvvisazione, su una scaletta aperta che si rinnova di volta in volta con brani tratti dall’ultimo album “Appunti di un Lungo Viaggio”. Si ascolteranno le canzoni più amate di Gino Paoli – come “Il Cielo in una Stanza”, “Averti Addosso”, “Vivere Ancora”, “Perduti”, “La Gatta”, “Come si Fa”, “Questione di Sopravvivenza” – insieme a chicche dei cantautori genovesi, che per Gino sono gli amici di una vita, ma non mancherà nemmeno un omaggio alla melodia napoletana e alla canzone d’autore francese, che hanno in Paoli e Rea due appassionati conoscitori.

L’evento benefico è realizzato grazie al sostegno e alla sensibilità dimostrata da numerosi sponsor del territorio del basso veronese: Cerea Banca 1897, Chemviron, Borin, ItalPump, Italian Taste s.r.l., Alter Hydraulic Cylinders, Piero Carniel Financial Advisors, Cerbetto Viaggi, AssiMazzocco, Geofur, Autoteam, SuperArgo, EsseGroup Autoricambi, Samo, Mediolanum Banca, Hotel Salieri, Gigi Squassabia Noleggio, Sesa arredobagno, Cavarzere, Effelle Multiservice Group, Ottica 3Bi, Ristorante Enoteca da Gigi, Hotel Pergola, Caffè Teatro Salieri, Fioreria La Mimosa, Marchesini Grafica & Stampa.

I biglietti per il concerto – che di sicuro entrerà a pieno titolo nell’albo d’oro del teatro legnaghese – sono prenotabili contattando i numeri 328.1489895, 324.0930775 e 373.7007070.