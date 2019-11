CS_THE POLICE   In arrivo il 15 novembre il cofanetto ”Every move you make – The studio recordings”

Grandi notizie per i fan dei Police, il 15 novembre uscirà il cofanetto “Every move you make – The studio recordings”, formato da sei CD o sei 33 giri. Il box riunisce tutti i cinque album della band britannica, con l’aggiunta del disco bonus “Flexible strategies”, una vera chicca per gli appassionati, con una rarissima versione remix di “Truth hits everybody”. Tutto l’audio è stato rimasterizzato negli studi di Abbey Road di Londra, per un’ottima resa sonora. Il cofanetto era già uscito nel 2017, in versione vinile per il 40° anniversario della band nata nel 1977, mentre ora torna sul mercato in versione special price in CD (confezionati in digipak colorati) o in vinile a tiratura limitata. Oltre a questo box set, il 15 novembre usciranno le versioni rimasterizzate, su vinile da 180 grammi, di “Reggatta de blanc”, “Zenyatta Mondatta”, “Ghost in the machine” e “Synchronicity”. (Radiobruno.it)

Redazione