CS_DOMANI ESCE “SHAKIRA IN CONCERT: EL DORADO WORLD TOUR LIVE”, il nuovo album live della cantautrice colombiana SHAKIRA. È disponibile in digitale la versione live della hit “CHANTAJE”!

SHAKIRA

DOMANI

“SHAKIRA IN CONCERT: EL DORADO WORLD TOUR LIVE”

È DISPONIBILE IN DIGITALE LA VERSIONE LIVE DELLA HIT “CHANTAJE”!

Domani, mercoledì 13 novembre, esce in versione digitale “SHAKIRA IN CONCERT: EL DORADO WORLD TOUR LIVE”, il nuovo album live della cantautrice colombiana SHAKIRA.

Già disponibile in digitale la versione live di “Chantaje” (730 milioni di stream totali), singolo in collaborazione con la superstar colombiana Maluma, certificato triplo platino in Italia e primo nella classifica Latin Charts di Billboard in Spagna, Cile, Messico e Stati Uniti. Il video ufficiale (www.youtube.com/watch?v=6Mgqbai3fKo) ha superato su YouTube i 2 miliardi e 400 milioni di visualizzazioni su YouTube!

“SHAKIRA IN CONCERT: EL DORADO WORLD TOUR LIVE” cattura il trionfale ritorno di Shakira sulle scene musicali dopo il suo ultimo album “El Dorado”, vincitore del Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e del Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Registrato nel 2018 dopo l’operazione alle corde vocali, l’album live è la testimonianza del grande show che Shakira ha portato in giro per il mondo, arrivando tra l’altro a giugno dello stesso anno al Mediolanum Forum di Assago (MI). Inoltre, l’”El Dorado World Tour” ha registrato circa un milione di spettatori.

Questa è la tracklist di “SHAKIRA IN CONCERT: EL DORADO WORLD TOUR LIVE”:

Estoy Aquí/Dónde Estás Corazón Medley (El Dorado World Tour Live) She Wolf (El Dorado World Tour Live) Si Te Vas (El Dorado World Tour Live) Nada (El Dorado World Tour Live) Perro Fiel/El Perdón Medley (El Dorado World Tour Live) Underneath Your Clothes (El Dorado World Tour Live) Me Enamoré (El Dorado World Tour Live) Inevitable (El Dorado World Tour Live) Chantaje (El Dorado World Tour Live) Whenever, Wherever (El Dorado World Tour Live) Tú (El Dorado World Tour Live) Amarillo (El Dorado World Tour Live) La Tortura (El Dorado World Tour Live) Antologia (El Dorado World Tour Live) Can’t Remember to Forget You (El Dorado World Tour Live) Loca/Rabiosa Medley (El Dorado World Tour Live) La La La (Brasil 2014)/Waka Waka (This Time for Africa) Medley (El Dorado World Tour Live) Toneladas (El Dorado World Tour Live) Hips Don’t Lie (El Dorado World Tour Live)

Shakira è una cantautrice colombiana di fama mondiale che ha venduto più di 75 milioni di copie in tutto il mondo e che durante la sua carriera ha vinto 3 Grammy Awards e 11 Latin Grammy Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l’unica artista sudamericana ad aver raggiunto la prima posizione in classifica negli Stati Uniti, e ad aver avuto 4 singoli nella top 20 dei brani più venduti degli ultimi 10 anni, oltre ad essere una delle 5 artiste più viste su YouTube di tutti i tempi. L’ultimo album “El Dorado” è arrivato alla numero 1 su iTunes in 37 Paesi, e ha vinto il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Con oltre un miliardo di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di streaming di tutti i tempi. A novembre 2018 ha concluso con grandissimo successo il suo “El Dorado World Tour”. Al momento sta registrando il nuovo album e il 2 febbraio si esibirà alla 54a edizione del Super Bowl all’Hard Rock Stadium di Miami.

