CS_RAIPLAY 13 NOV 2019, 20:35 In attesa dell’esordio di “Viva RaiPlay! di stasera, Fiorello a sorpresa parte con “Viva Asiago10!” La prima puntata è già disponibile sulla piattaforma on demand e stasera finalmente arriva Viva RaiPlay!

, maha già stupito tutti pochi minuti fa con una: è tornato tra il pubblico con una striscia intitolata “”, anche questa. Il, da dove lo showman commenta le notizie della giornata, coinvolge i passanti, telefona a sorpresa a personaggi noti e anticipa ospiti e temi della trasmissione della sera.Alla prima puntata (saranno realizzate ogni mattina il mercoledì, giovedì e venerdì come anteprima dello show della sera), già disponibile su RaiPlay, hanno partecipato. Nella prima puntata ci sarannoche finalmente arriverà in studio, in anteprima esclusiva con il nuovo singolo,e i “”, il trio italiano dei record della musica house.

LINK: https://www.raiplay.it/programmi/vivaasiago10