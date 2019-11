CS_A “Verissimo” tra gli ospiti Gerry Scotti, Emma Marrone e Marco Bocci  

Sabato 16 novembre appuntamento con, eccezionalmente alle ore

In esclusiva, Silvia Toffanin accoglie in studio Gerry Scotti che, da lunedì 18 novembre sarà in onda su Canale 5 con ‘Conto alla rovescia’, un quiz tutto nuovo.

Dopo essersi concessa una pausa dalle scene per questioni di salute, Emma Marrone è tornata con un nuovo album e un’energia rinnovata. A Verissimo la cantane salentina parla di questo momento particolare della sua vita.

Inoltre, ospite del talk show l’attore Marco Bocci, nell’inedita veste di regista.

Infine, un nuovo amore a una rivincita a livello lavorativo: in studio si racconta Francesco Monte.

Verissimo è anche sul web con un sito ricco di contenuti inediti, video e curiosità: www.verissimo.it