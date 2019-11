CS_THE BEATLES: Per la scienza ”Ob-La-Di, Ob-La-Da” è la canzone perfetta!

Il brano dei Beatles del 1968, ”Ob-La-Di, Ob-La-Da”, è stato dichiarato la canzone perfetta dai ricercatori del Max Planck Institute, in Germania. Gli scienziati hanno analizzato 80.000 diverse progressioni di accordi di 700 canzoni registrate tra il 1958 e il 1991, utilizzando l’apprendimento automatico per dare un punteggio ad ogni accordo in base a quanto sorprendente fosse. Sequenze di accordi di 30 canzoni sono state poi suonate a 39 volontari, spogliate di testi e melodia per rendere irriconoscibile il brano. Ai volontari è stato chiesto di valutare quanto fosse piacevole ogni accordo. La ricerca ha così concluso che quando i volontari erano relativamente sicuri di quale accordo stesse arrivando, si sono divertiti a rimanere sorpresi. I ricercatori hanno anche scoperto che essere incerti su come la canzone sarebbe progredita ha causato attività in una regione del cervello collegata al piacere musicale. Vincent Cheung, dottorando dell’Istituto, ha dichiarato al Times: “È affascinante che gli esseri umani traggano piacere da un pezzo di musica proprio per come i suoni sono ordinati nel tempo”. ”Ob-La-Di, Ob-La-Da” è dunque per la ricerca la canzone più vicina alla perfezione, seguita da ”Invisible Touch” dei Genesis. (Virgin Radio)

Redazione