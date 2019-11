CS_GIORDANA ANGI – SABATO 23 MAGGIO 2020 – PALAZZO DELLO SPORT ROMA| Aperte le prevendite 

GIORDANA ANGI

SABATO 23 MAGGIO 2020

PALAZZO DELLO SPORT ROMA

Aperte le prevendite

Continua l’ascesa di Giordana Angi

Una crescita inarrestabile per una delle voci più interessanti del panorama della musica italiana.

L’attesa è finita e, a grande richiesta, si sono aperte le prevendite dei biglietti per il grande evento live che vedrà Giordana Angi protagonista sabato 23 maggio 2020 al Palazzo dello Sport a Roma, accompagnata dalla sua band e ad alcuni ospiti a sorpresa.

E’ uscito lo scorso 4 ottobre “Voglio essere tua” il nuovo album di Giordana che si è piazzato subito al 1° posto nella classifica degli album più venduti.

Cantautrice di grande talento, la 25 enne Giordana Angi ha una voce fuori dai canoni e uno stile interpretativo personale ed unico, caratteristiche che Giordana ha dimostrato di possedere anche durante il suo percorso ad Amici. I suoi testi spiccano per autenticità e stile, caratteristiche note e apprezzate da grandi artisti come Tiziano Ferro che ha già collaborato con lei in passato e ha scelto 4 tracce co-firmate da Giordana per il suo nuovo album di inediti appena pubblicato “Accetto Miracoli”, tra i quali la title track e il primo singolo “Buona (Cattiva) sorte”.

Biglietti in vendita su www.ticketone.it

Prezzi biglietti (compreso prevendita):

€ 46.00 Tribuna Centrale primo e secondo anello

€ 35.00 Parterre

€ 29.00 Tribuna Laterale Primo e secondo Anello

€ 25.00 Terzo Anello Centrale

Vip Pack (con possibilità di assistere alle prove e di incontrare l’artista per una foto) :

€ 76.00 per Vip Pack + posto in Tribuna centrale primo o secondo anello.

€ 65.00 per Vip Pack + posto in parterre.

R101 è la radio ufficiale del tour

Redazione