RAI1 01 DIC 2019, 21:25 Pezzi unici Il rapporto tra Vanni e i ragazzi avanti tra alti e bassi

Terzo appuntamento con la fiction di Cinzia Th Torrini “Pezzi unici”, in onda su Rai1 domenica 1 dicembre alle 21.25 e interpretata da Sergio Castellitto, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, con la partecipazione di Giorgio Panariello, e l’amichevole partecipazione di Loretta Goggi. Il rapporto tra Vanni e i suoi Pezzi unici, i ragazzi che ha preso a lavorare con lui, va avanti tra alti e bassi. In particolare, Vanni si è affezionato a Lapo, il più irascibile, ma anche quello che dimostra maggiore talento per l’artigianato. Quando Linda, la madre del giovane, esce dalla comunità a cui era affidata per disintossicarsi e torna nella sua vita, Lapo entra in crisi. E con lui Valentina, la sua ragazza, e gli altri Pezzi Unici: hanno tutti paura che Linda possa scoprire il loro segreto…