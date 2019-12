CS_PALLONE D’ORO 2019: LA DIRETTA DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

, dalle, il canale tematico free diretto da Marco Costa “” trasmette in diretta da Parigi la cerimonia di. La 64edizione dell’evento viene commentata da Massimo Callegari e Giorgia Rossi. Inviato nella Capitale francese, Angiolo Radice.

Sono 30 le Stelle che tentano di aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso ed ambito del mondo del calcio. I due recordman della classifica sono Lionel Messi, grande favorito per questa edizione, e Cristiano Ronaldo, che ne hanno vinti cinque ciascuno.

Nell’elenco, oltre al fuoriclasse portoghese, altri tre rappresentanti della nostra Serie A: De Ligt, della Juventus e Koulibaly del Napoli.

Per la prima volta nella storia della competizione, il vincitore della scorsa edizione, Luka Modric, non è stato inserito nel gruppo.

La lista completa dei finalisti rivelata da France Football, ideatrice ed organizzatrice del premio, vede in lizza:

Sadio Mané, Sergio Agüero, Frenkie De Jong, Hugo Lloris, Dušan Tadic, Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André ter Stegen, Cristiano Ronaldo, Alisson, Matthijs de Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Heung-min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Mohamed Salah, Marquinhos, Raheem Sterling e Joao Felix.

Nella stessa serata vengono inoltre assegnati il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla migliore calciatrice del Mondo, al miglior Giocatore Under-21 e al miglior Portiere.

L’evento sarà visibile anche in live streaming su “Sportmediaset.it” e sull’app “SportMediaset” (gratuita per tutti i sistemi operativi).