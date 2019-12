CS_THA SUPREME: l’album d’esordio “23 6451” è disco d’oro e il singolo “blun7 a swishland”, alla n° 1 della Top Singoli FIMI da tre settimane, è stato certificato platino!

DOPO IL RECORD SU SPOTIFY COME ALBUM

PIÙ ASCOLTATO DI SEMPRE IN ITALIA IN UNA SETTIMANA

arriva un altro grande risultato per

L’ALBUM D’ESORDIO È GIÀ CERTIFICATO DISCO D’ORO!

4 SINGOLI SONO ANCORA PRESENTI NELLE PRIME

10 POSIZIONI DELLA CLASSIFICA TOP SINGOLI FIMI

CON “blun7 a swishland” ALLA N° 1 DA TRE SETTIMANE

E DA OGGI CERTIFICATO PLATINO!

Dopo aver conquistato il record su Spotify come album più ascoltato di sempre in Italia nella prima settimana, con 59.533.687 stream, 23 6451 (Epic/Sony Music Italy), album d’esordio di tha Supreme, porta a casa un altro grande risultato: la certificazione ORO (dati diffusi da FIMI/GfK Italia)! Venerdì 29 novembre, inoltre, tha Supreme si è confermato per la terza settimana al primo posto della classifica Top Singoli Fimi con il brano, al momento in radio e oggi certificato platino, “blun7 a swishland”, contando 4 brani nella Top 10.

tha Supreme ha subito dimostrato la forza del progetto, contando già nelle prime 24 ore 7 tracce di 23 6451 nella chart Top 200 Global di Spotify, con tutti i 20 brani nelle prime 21 posizioni della Top 50 Italia (era comunque un brano in collaborazione con tha Supreme a figurare alla numero 15, Supreme di Marracash feat. Sfera Ebbasta), ed entrando direttamente al n°1 della classifica dei dischi più venduti della settimana alla sua prima settimana d’uscita, con 7 brani al vertice della Top Singoli Fimi e blun7 a swishland al primo posto.

Ideato, scritto, prodotto e mixato da tha Supreme, 23 6451 è stato anticipato dal successo del singolo blun7 a swishland, entrato direttamente al primo posto della Chart Top 50 Italia di Spotify, trovando spazio subito anche nella Top 100 Global Chart. Il brano è anche entrato nella prima settimana al primo posto della classifica Top Singoli (dati diffusi venerdì 15 novembre da FIMI/GfK Italia)

Il progetto discografico, il cui concept grafico è stato curato a sua volta dall’artista, è disponibile al link https://SMI.lnk.to/236451, nei formati digitale, cd, doppio lp standard e doppio lp deluxe colorato con speciale cover lenticolare.

Ultima tappa per i fan per vivere “THA SUPREME 23 6451 VIRTUAL EXPERIENCE”:

Venerdì 06/12 MONDADORI MEGASTORE C/O CC IL CENTRO – ARESE (MI)

Via Don N. Fedeli 3 – 20020 Arese (MI) – dalle ore 15.00 alle ore 19.30 (all’interno del negozio Mondadori)

Per partecipare i fan dovranno recarsi nell’arco temporale indicato in negozio, comprare l’album in versione cd o vinile (in alternativa, è possibile portare anche lo scontrino dell’acquistato effettuato nei giorni precedenti), mettersi in coda e fare una foto in realtà aumentata con tha Supreme.

Grazie alla collaborazione con Spotify, il 14 novembre, nelle stazioni di Roma e Milano, migliaia di fan vestiti di viola sono arrivati sotto le due statue alte 5 metri di tha Supreme con una felpa Octopus, per ascoltare in anteprima assoluta uno speciale spoiler di uno dei dischi più attesi dell’anno.

Questa la tracklist di 23 6451, album d’esordio di tha Supreme:

01 come fa1

02 2ollipop

03 fuck 3x

04 scuol4

05 5olo

06 6itch remix (feat. Nitro)

07 blun7 a swishland

08 m8nstar

09 oh 9od (feat. Nayt)

10 gua10 (feat. Lazza)

11 parano1a k1d (feat. Fabri Fibra)

12 m12ano (feat. Mara Sattei)

13 occh1 purpl3 (feat. Marracash)

14 no14 (feat. Dani Faiv)

15 ch1 5ei te

16 sw1n6o (feat. Salmo)

17 7rapper ma1

18 8rosk1 (feat. Mahmood)

19 bubb1e 9um

20 pers0na2 (feat. Gemitaiz, Madman)

Con oltre 100 milioni di stream e 45 milioni di view per 5 singoli di successo già sulle spalle – oh 9od ft Nayt, m8nstar, scuol4, 6itch, 5olo –, l’artista ancora prima della release del nuovo disco aveva dimostrato la sua capacità di trasmettere un immaginario completamente nuovo, dando vita a una delle più grandi rivoluzioni musicali dei nostri tempi.

tha Supreme, non solo ha prodotto singoli – tra gli altri – per Salmo, Machete, Mara Sattei, Dani Faiv, Nitro e Izi, conquistando milioni e milioni di play, ha anche affiancato alcuni dei pesi massimi dell’urban italiano, collezionando feat con Fabri Fibra, Marracash, Gemitaiz & MadMan, Salmo, Tedua. L’artista è presente in alcuni dei dischi più forti del 2019, co-protagonista di brani che hanno ottenuto risultati molto importanti negli ultimi mesi come “Yoshi” di Machete feat. Dani Faiv e Fabri Fibra, “Fuori e Dentro” di Gemitaiz & MadMan e “SUPREME – L’Ego” di Marracash feat. Sfera Ebbasta.

Davide Mattei, in arte tha Supreme, si distingue per il suo approccio impetuoso e totale alla musica che lo porta sin da giovanissimo a produrre, rappare e cantare, giocando con la voce in un modo del tutto inedito. L’artista è considerato uno dei maggiori talenti europei, nonché un produttore unico nel suo stile.

