CS_IL PUGILE DANIELE SCARDINA: IO FIDANZATO LEOTTA? SEMPRE TENUTO COSA RISERVATA E CONTINUERO’ A FARLO (VIDEO)

“Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il pugile Daniele ‘King Toretto’ Scardina, indicato come compagno di Diletta Leotta, che oggi è intervenuto nel corso della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. I media hanno scritto anche che lei quando combatte, sul ring, è felice di vedere la Leotta sugli spalti che la sostiene. “I giornali scrivono quello che vogliono, ripeto. La domanda è sempre stata questa: com’è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring”.

Da Redazione un giorno da pecora